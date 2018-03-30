В Самарканде в ближайшее время начнут курсировать двухэтажные экскурсионные автобусы. Красные даблдекеры с надписью Samarkand city tour, туристическим логотипом Узбекистана и изображениями местных достопримечательностей совершили тестовые поездки по городу.

Запуск курсирования по Самарканду двухэтажных автобусов для обзорно-экскурсионных поездок был предусмотрен постановлением президента от 7 февраля об ускоренном развитии внутреннего туризма.





Два автобуса поставила столичная компания Aznur Travel, в начале 2015 года запустившая движение даблдекеров в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» в компании, в настоящее время ожидается утверждение маршрута движения, который охватит основные достопримечательности исторического города.

Для пассажиров разрабатывается аудиотур на восьми языках, из которого можно будет узнать об объектах, через которые пролегает маршрут, и истории Самарканда.





Планируется, что, как и в Ташкенте, билет на автобус будет выдаваться на целый день, чтобы пассажиры могли выйти на остановке, ознакомиться с той или иной частью города и продолжить экскурсию следующим рейсом.