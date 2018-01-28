Международная ассоциация бокса (AIBA) объявила о назначении Гафура Рахимова на пост исполняющего обязанности президента.

Долгие годы занимавший пост вице-президента Гафур Рахимов стал главой AIBA после неожиданной отставки и. о. президента Франко Фальчинелли на внеочередном конгрессе в Дубае в субботу.

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президент отказался от добровольной отставки, но 4 ноября и. о. главы AIBA стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Гафур Рахимов пообещал восстановить финансовую стабильность и прозрачность Международной ассоциации бокса.

«Мы должны тесно сотрудничать с национальными федерациями и с Международным олимпийским комитетом, чтобы восстановить доверие к финансовому управлению AIBA и его целостности. Это означает большую прозрачность и лучшее корпоративное управление, проверяемое независимыми аудиторами и не скрываемое от исполнительного комитета AIBA и национальных федераций, как это произошло в прошлом году», — сказал новый глава спортивной организации.

Франко Фальчинелли выразил уверенность, что Гафуру Рахимову удастся своим лидерскими качествами вернуть былое величие AIBA.

В мероприятии участвовали представители 109 национальных федераций, включая США, Россию, Францию, Китай, Бразилию, Южную Африку и Кубу. Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Федерации бокса, член исполкома AIBA, вице-президент Азиатской конфедерации бокса Шерзод Ташматов, ранее также избранный вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации в Москве в ноябре.