Президентом Ассоциации футбола Узбекистана (ранее — Федерация футбола) избран первый заместитель премьер-министра, председатель правления «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов. Избрание прошло на внеочередной отчетно-выборной конференции организации в Ташкенте в четверг.

В ходе конференции был принят обновленный устав АФУ (в последний раз изменения вносились в 2009 году

«Мы многое упустили в футболе. Будем вместе развивать этот вид спорта, особенно в регионах. Мы должны спуститься вниз и не витать в облаках. Если не будем работать в регионах, ничего не получится», — заявил Ачилбай Раматов.

Первым заместителем президента АФУ избран глава НОК Умид Ахмаджонов, вице-президентами — первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Шерзод Ташматов, министр внутренних дел Пулат Бобожонов, а также Шоакрам Исраилов, ректор Узбекского государственного института физкультуры.

Напомним, бывший глава футбольной организации Умид Ахмаджонов ранее был избран президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана.