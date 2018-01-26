Узбекистан планирует в ближайшее время запустить собственный искусственный спутник. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в четверг сообщил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.

«Это одно из наших стратегических направлений. Разработки в аэрокосмической сфере утеряны, за 25 лет не проводилось никакой работы в этой сфере, поэтому сейчас мы не пользуемся своей аэрокосмической зоной», — сказал министр.

«Сейчас разрабатываются стратегические планы в этой сфере, и одним из крупных шагов станет запуск собственных искусственных спутников», — отметил Иброхим Абдурахманов.

По его словам, запуск спутника положительно повлияет на развитие многих сфер жизни, включая телевидение и интернет. Одной из главных задач министр также назвал создание научно-исследовательских институтов, которые будут заниматься аэрокосмическими исследованиями.

Напомним, Государственной программой на 2018 год предусмотрена разработка стратегии по формированию и развитию аэрокосмической промышленности Узбекистана до 2035 года. В документе также говорится о восстановлении национальной авиационной отрасли.