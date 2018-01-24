«Узбекэнерго» открыло канал «Ўзбекэнерго билан мулоқот» в мессенджере Telegram для приема обращений граждан, сообщили «Газете.uz» в компании.

Цель нововведения — своевременное рассмотрение обращений и предложений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью электроэнергетической отрасли страны.

Работу с обращениями будет контролировать председатель правления «Узбекэнерго», на них будут даны «обстоятельные ответы». Для этого нужно подать заявку администрации канала, отмечается в сообщении.