Сборная Узбекистана на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчане будет представлена двумя спортсменами. Ожидается, что всего в соревнованиях 9−25 февраля примут участие более 6500 спортсменов из 90 стран.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, фигурист Миша Ге 16 февраля в ледовом зале Кёнпхо выступит с короткой программой, а 17 февраля — произвольной.

Один из лидеров сборной Узбекистана по горнолыжному спорту Камиль Тухтаев 18 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.

На предыдущих зимних Играх-2014 в Сочи Узбекистан представляли три спортсмена: фигурном катании — Миша Ге, в горнолыжном спорте — Ксения Григорьева и Артем Воронов.