Комитет транспорта при Министерстве по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана совместно с административной полицией МВД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Как сообщила пресс-служба МИР Казахстана, решение принято в связи с трагедией 18 января в Актюбинской области, где при пожаре автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана.

Проверка, запланированная на период с 22 января по 18 февраля, затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях. В случае выявления нарушений технического состояния пассажирских автобусов и такси, их несоответствия установленным требованиям безопасности будут приняты меры вплоть до запрещения дальнейшей эксплуатации, говорится в сообщении.

Дополнительно решено создать мобильные группы из числа представителей общественности и сотрудников инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. Особое внимание будет уделено проведению обязательного и предрейсового техосмотра автотранспорта и медосмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха.

На санитарно-карантинном пункте «Рубеж» будут приняты дополнительные меры по усилению контроля перевозок пассажиров и багажа на автомобильных дорогах Казахстана.

Между тем, МЧС Узбекистана рекомендовало жителям, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте в связи с ожидаемыми сильными морозами в этих регионах.