Главное управление внутренних дел Ташкента опровергает информацию о массовом изъятии домов и квартир по сфабрикованным делам о содержании притонов. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

7 января сайт AsiaTerra опубликовал итоги собственного расследования, в котором говорится о массовых конфискациях домов и квартир в столице. Как утверждает издание, сотрудники органов внутренних дел (ОВД), прокуроры, судьи и представители районных и городских хокимиятов с помощью подставных «правонарушителей» фабриковали дела о содержании притонов, после чего конфисковывали дома и квартиры арендодателей, объявляя их «орудиями преступления» по статье 131 Уголовного кодекса («Сводничество или содержание притонов»). От неправомерных действий пострадали свыше 100 человек, отмечается в материале.

В статье описывается схема, по которой сотрудники ОВД находили притон разврата в обычной квартире, возбуждали уголовное дело и передавали его в суд. В ходе уголовного процесса арендодателя привлекали к административной ответственности (обычно штраф, реже — лишение свободы). Через несколько месяцев по протесту прокуратуры дело пересматривалось апелляционным судом, и квартира изымалась как орудие преступления.

Отобранные таким образом дома и квартиры обращались в доход государства, после чего поступали на баланс хокимиятов, пишет издание. В расследовании также отмечается, что отобранные квартиры в последующем выдавались инспекторам профилактики.





Шавкат Мирзаахмедов.

«По этим фактам у нас нет никакой информации. Но мы можем рассказать о порядке выдачи квартир инспекторам профилактики. До сегодняшнего дня выдано 1103 единицы служебного жилья, т. е. инспекторы проживают там только во время службы. Раньше эти дома находились на балансе хокимиятов, после чего были переданы ГУВД», — сказал заместитель начальника Управления профилактики преступлений Шавкат Мирзаахмедов.

«Среди них, возможно, есть квартиры, которые судом были переданы в пользу государства, а в последующем на баланс хокимията для распределения», — добавил Дониёр Ташходжаев.

Летом прошлого года после публикации в СМИ материалов об изъятии в пользу государства квартир и домов, которые использовались для организации притонов разврата и для торговли людьми, ГУВД и прокуратура Ташкента сообщили, что конфискации подлежали только дома и квартиры, где активно пытались сохранить притон.

Вслед за этим был подготовлен проект закона, запрещающего конфискацию имущества, использованного в качестве орудия преступления, в случае отсутствия виновности его собственника в совершении преступления. Поправки вступили в силу в октябре.



Представители ГУВД пообещали подготовить подробный материал по изъятым квартирам и домам в ближайшее время. В управлении также отметили, что пострадавшие, не согласные с решением суда, имеют право обратиться в кассационном порядке в Верховный суд.