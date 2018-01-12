Главное управление внутренних дел Ташкента опровергает информацию о массовом изъятии домов и квартир по сфабрикованным делам о содержании притонов. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.
7 января сайт AsiaTerra опубликовал итоги собственного расследования, в котором говорится о массовых конфискациях домов и квартир в столице. Как утверждает издание, сотрудники органов внутренних дел (ОВД), прокуроры, судьи и представители районных и городских хокимиятов с помощью подставных «правонарушителей» фабриковали дела о содержании притонов, после чего конфисковывали дома и квартиры арендодателей, объявляя их «орудиями преступления» по статье 131 Уголовного кодекса («Сводничество или содержание притонов»). От неправомерных действий пострадали свыше 100 человек, отмечается в материале.
В статье описывается схема, по которой сотрудники ОВД находили притон разврата в обычной квартире, возбуждали уголовное дело и передавали его в суд. В ходе уголовного процесса арендодателя привлекали к административной ответственности (обычно штраф, реже — лишение свободы). Через несколько месяцев по протесту прокуратуры дело пересматривалось апелляционным судом, и квартира изымалась как орудие преступления.
Отобранные таким образом дома и квартиры обращались в доход государства, после чего поступали на баланс хокимиятов, пишет издание. В расследовании также отмечается, что отобранные квартиры в последующем выдавались инспекторам профилактики.
Шавкат Мирзаахмедов.
«По этим фактам у нас нет никакой информации. Но мы можем рассказать о порядке выдачи квартир инспекторам профилактики. До сегодняшнего дня выдано 1103 единицы служебного жилья,
«Среди них, возможно, есть квартиры, которые судом были переданы в пользу государства, а в последующем на баланс хокимията для распределения», — добавил Дониёр Ташходжаев.
Летом прошлого года после публикации в СМИ материалов об изъятии в пользу государства квартир и домов, которые использовались для организации притонов разврата и для торговли людьми, ГУВД и прокуратура Ташкента сообщили, что конфискации подлежали только дома и квартиры, где активно пытались сохранить притон.
Вслед за этим был подготовлен проект закона, запрещающего конфискацию имущества, использованного в качестве орудия преступления, в случае отсутствия виновности его собственника в совершении преступления. Поправки вступили в силу в октябре.
Представители ГУВД пообещали подготовить подробный материал по изъятым квартирам и домам в ближайшее время. В управлении также отметили, что пострадавшие, не согласные с решением суда, имеют право обратиться в кассационном порядке в Верховный суд.
Alisher Radjapov
Так закон же не имеет обратной силы, разве могут пострадавшие до введения нового закона обращаться в суд?
Сейран Османов
AsiaTerra подготовила сильную статью, с именами, фамилиями, деталями и конкретными историями. На фоне этого опровержение ГУВД выглядит совсем слабенько и формально. Дайте реальное опровержение по каждому описанному инциденту.
“ГУВД и прокуратура Ташкента сообщили, что конфискации подлежали только дома и квартиры, где активно пытались сохранить притон“ — это по определению должно означать повторное совершение нарушения. Но похоже активные попытки сохранить притон выявлялись путем устного диалога, при чем не с собственником жилья.
Farruh Turgunov
Насколько я помню, не имеют обратной силы ухудшающие наказание изменения в законе. А улучшающие изменения — могут иметь обратную силу.
Диляра Джурабаева
Массово не массово, а я до сих пор не имею документов, опровергающих изьятие моей квартиры, ибо выгнала представителей власти, которые хотели забрать квартиру и сама живу до сих пор в ней.В статье Волосевича Алексея все правильно описано с моих слов, правда без описания подробностей и фамилий представителей власти, с которыми я имела дело.