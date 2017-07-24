ГУВД прокомментировало конфискацию жилья за создание притонов

Дониёр Ташходжаев.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Представители ГУВД и прокуратуры Ташкента дали разъяснения по поводу изъятия в пользу государства квартир и домов, которые использовались для организации притонов разврата и для торговли людьми. Внимание на проблему обратил сайт Kommersant.uz, 18 июля опубликовавший статью «Конфискация квартиры без ведома владельца. Можно ли обезопасить себя?»
На брифинге в минувший четверг заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев сообщил, что с начала года в столице было выявлено около 400 случаев содержания притонов и сводничества, из которых «очень малая часть» привела к конфискации имущества.
«По каждому выявленному случаю мы посещаем квартиры и дома. Если там активно пытались сохранить притон, мы проверяем и оставляем решение на усмотрение суда, который решает вопрос о конфискации имущества. Но таких случаев очень мало», — сказал он.
По словам граждан, лишившихся имущества, они не были уведомлены о том, что их жилье фигурирует в уголовном процессе. Комментируя эти заявления, Дониёр Ташходжаев пояснил, что если владелец жилья не является участником преступления, а его жилье признается орудием преступления, его допрос или участие в процессе не обязательны. В тех случаях, когда подтверждается его причастность, хозяин квартиры привлекается в качестве подозреваемого.
Имеются факты, когда строятся дома или ремонтируются квартиры именно в целях создания притона или торговли людьми, сообщил представитель руководства ГУВД.
Решение о конфискации имущества зависит от тяжести совершенного преступления, отметил Дониёр Ташходжаев: «Если это притон разврата, то есть вероятность, что жилье вернется хозяевам. Если это место для торговли людьми, то имущество будет со 100-процентной вероятностью конфисковано в пользу государства».
Заместитель начальника отдела прокуратуры Ташкента Муроджон Садыков заявил, что виновные в организации притона обязаны выплатить собственнику стоимость конфискованного жилья, которое оценивается в ходе следствия.
«При изъятии недвижимости в пользу государства следствие оценивает ее стоимость. Затем суд по гражданским делам обязывает обвиненного выплатить эту стоимость потерпевшему, то есть владельцу имущества, не причастного к преступлению», — пояснил он.
Шансы владельцев доказать правоту в суде увеличивает составление договора о найме или сдаче жилья, отмечалось на брифинге.
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Комментарии
Грубое нарушения права частной собственности и Конституции страны. Снимайте с наршушителя стоимость жилья как штраф, а саму недвижимость оставляйте владельцу. Разумеется, при условии наличия договора аренды и т.д. Владелец является добропорядочным лицом, пострадавшим в этой ситуации и он невиновен, пока не будет доказано обратное.
П. 13 Постановления ПВС РУЗ. №1 и ПВХС РУЗ. № 60 от 20 декабря 1996 года “О судебной власти“: При рассмотрении дел и материалов суды должны неукоснительно соблюдать принцип статьи 53 Конституции о том, что государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. Следует иметь в виду, что частная собственность наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Поэтому при рассмотрении дел суды должны выяснять, насколько государственные органы и должностные лица соблюдают права собственника..
Т.е., если органы предварительного следствия считают, что “присутствие хозяина на процессе не будет играть никакой роли“, то судья просто обязан вызвать собственника жилья.
Статья 26 УПК РУз. “Непосредственность и устность исследования доказательств“:
Осуществляя производство по уголовному делу, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны непосредственно исследовать доказательства: допросить подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших и свидетелей, выслушать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы.
В качестве кого будет выступать собственник жилья? Даже если еще не принято решение суда о конфискации квартиры/дома, то своими действиями обвиняемый нанес, как минимум, моральный вред собственнику. Или статья 54 УПК РУз. “Потерпевший“:
При наличии доказательств, дающих основание полагать, что преступлением, а равно общественно-опасным деянием невменяемого причинен моральный, физический или имущественный вред лицу, оно признается потерпевшим. О признании потерпевшим дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление, а суд — определение.
Кроме того, судья не может не предполагать, что своими действиями обвиняемый подвел жилье собственника под “орудие преступления“ или перспектива конфискации жилья реальна. Т.е., собственник может выступать и как гражданский истец.
Статья 56 УПК РУз. “Гражданский истец“:
При наличии доказательств, дающих основание полагать, что преступлением, а равно общественно опасным деянием невменяемого причинен имущественный вред лицу, предприятию, учреждению или организации, они признаются гражданскими истцами. О признании гражданским истцом дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление, а суд — определение.
Да даже, в конце концов, собственник может быть свидетелем (ведь он сдавал жилье, он общался с обвиняемым). Статья 65 УПК РУз. “Свидетель“:
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.
Т.е., в любом случае судья при подготовке судебного процесса обязан вызвать собственника жилья.
Тот факт, что ГУВД делает такие заявления — это уже прогресс. Однако изымать квартиру у ничего не подозревающего владельца — это настоящее беззаконие. Тут главную роль должны играть суды — и решать такие дела справедливо и по закону. И вообще, каким образом сама квартира является “орудием преступления“? Очень хотелось бы услышать мнение Верховного Суда, или даже Конституционного.