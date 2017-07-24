ГУВД прокомментировало конфискацию жилья за создание притонов

С начала года в Ташкенте выявлено около 400 случаев содержания притонов и сводничества. Очень малая часть из них привела к конфискации имущества.

Представители ГУВД и прокуратуры Ташкента дали разъяснения по поводу изъятия в пользу государства квартир и домов, которые использовались для организации притонов разврата и для торговли людьми. Внимание на проблему обратил сайт Kommersant.uz, 18 июля опубликовавший статью «Конфискация квартиры без ведома владельца. Можно ли обезопасить себя?»



На брифинге в минувший четверг заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев сообщил, что с начала года в столице было выявлено около 400 случаев содержания притонов и сводничества, из которых «очень малая часть» привела к конфискации имущества.

«По каждому выявленному случаю мы посещаем квартиры и дома. Если там активно пытались сохранить притон, мы проверяем и оставляем решение на усмотрение суда, который решает вопрос о конфискации имущества. Но таких случаев очень мало», — сказал он.

По словам граждан, лишившихся имущества, они не были уведомлены о том, что их жилье фигурирует в уголовном процессе. Комментируя эти заявления, Дониёр Ташходжаев пояснил, что если владелец жилья не является участником преступления, а его жилье признается орудием преступления, его допрос или участие в процессе не обязательны. В тех случаях, когда подтверждается его причастность, хозяин квартиры привлекается в качестве подозреваемого.

Имеются факты, когда строятся дома или ремонтируются квартиры именно в целях создания притона или торговли людьми, сообщил представитель руководства ГУВД.

Решение о конфискации имущества зависит от тяжести совершенного преступления, отметил Дониёр Ташходжаев: «Если это притон разврата, то есть вероятность, что жилье вернется хозяевам. Если это место для торговли людьми, то имущество будет со 100-процентной вероятностью конфисковано в пользу государства».

Заместитель начальника отдела прокуратуры Ташкента Муроджон Садыков заявил, что виновные в организации притона обязаны выплатить собственнику стоимость конфискованного жилья, которое оценивается в ходе следствия.

«При изъятии недвижимости в пользу государства следствие оценивает ее стоимость. Затем суд по гражданским делам обязывает обвиненного выплатить эту стоимость потерпевшему, то есть владельцу имущества, не причастного к преступлению», — пояснил он.

Шансы владельцев доказать правоту в суде увеличивает составление договора о найме или сдаче жилья, отмечалось на брифинге.

