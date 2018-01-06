Первым заместителем руководителя Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова назначен Асаджон Ходжаев, сообщили «Газете.uz» в администрации учреждения.

Асаджон Ходжаев (родился в 1970 году) окончил Ташкентский институт электротехнической связи, в 2001 году — Академию государственного строительства при Президенте Республики Узбекистан. По специальности — инженер электросвязи, магистр экономики.

В 1995—2001 годах работал в министерстве связи, центральном аппарате Агентства почты и телекоммуникаций, в 2001—2003 годах занимал должности первого заместителя генерального директора Государственной акционерной компании «Узбекистон почтаси», первого заместителя директора Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM.

В 2003—2004 годах работал ведущим консультантом аппарата Совета национальной безопасности при Президенте Узбекистана, заместителем руководителя проекта развития информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности.

В 2004—2011 годах служил заместителем генерального директора Агентства связи и информатизации, в 2011—2012 годах работал генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности, в 2012—2017 годах — директором Национальной библиотеки имени Алишера Навои.

В 2017 году был заведующим аппарата премьер-министра, заместителем государственного советника Президента Узбекистана — руководителем пресс-службы Президента.