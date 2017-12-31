Почему надо успеть на Мальдивы в январе?

Мальдивские острова в Индийском океане — одно из самых желанных курортных направлений во всем мире. Январь — пик сезона туризма на Мальдивах. В это время здесь наиболее благоприятные погодные условия, температура около 30 градусов, практически безоблачное небо и самая прозрачная вода в океане. Именно поэтому компания Aznur Travel и Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» организуют прямой чартерный рейс из Ташкента на Мальдивы с 6 по 15 января.





Туда же можно полететь и в другое время?

Конечно, можно. Но обычно это очень сложно — прямых рейсов из Ташкента нет, нужны пересадки, и обойдется это намного дороже, не говоря о затраченном на перелет времени.

Можно ли еще успеть на рейс?

Да, офис туркомпании работает со 2 по 5 января, и у вас есть достаточно времени купить билет и подобрать отель.





А как быть с визой?

Для граждан Узбекистана виза на Мальдивы не нужна. Достаточно иметь паспорт с выездным стикером. По прибытии в Мале (столицу Мальдив) вы просто заполняете маленький листок, в котором указываете отель или яхту, где будете проживать во время отдыха. Никакой платы за визу нет.

Как добраться до отеля на Мальдивах?

Представители отеля встретят вас прямо в аэропорту, который находится на отдельном острове рядом со столицей, и перевезут до нужного острова на катере (если он недалеко) или гидроплане (если он подальше).





Как на Мальдивах с питанием?

Питание — на любой вкус, в основном халяль, учитывая, что это мусульманская страна. И, конечно же, здесь большой выбор морепродуктов и свежих экзотических фруктов. На многих островах есть кафе и рестораны с самой разнообразной кухней.

Чем заниматься на острове целых десять дней?

Мальдивы — это не просто отдых на пляже целыми днями. Обойдя за час остров в первый день, можно посвятить другие дни снорклингу, дайвингу, виндсерфингу, экскурсиям на катере на другие острова, включая необитаемые, прогулкам с дельфинами, рыбалке в открытом море и многому другому. «Газета.uz» писала о туре на Мальдивы в прошлом году, почитайте.





Но все же Мальдивы считаются слишком дорогим курортом.

Возможно, отдых обойдется дороже, чем в Турции, Египте или другой стране, но не настолько, как принято считать. Стоит учесть, что это совершено другой уровень отдыха. Мальдивы не зря называют чудом света. Такого разнообразия подводного мира не встретить почти нигде. Это место, где нужно побывать хотя бы раз в жизни. И такая возможность у вас есть.

Как связаться с Aznur Travel?

Адрес офиса: Ташкент, отель «Узбекистан», 3-й этаж. Телефоны: 444−3636, 155−3636, 858−3636, 767−3636, 440−3636, 232−3636, 232−3090.

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