Мальдивы: Где круглый год лето (фото, видео)

Белоснежные пляжи, теплая океанская вода, знакомство с обитателями коралловых рифов, прогулки с дельфинами, ловля тунца, красивейшие закаты и восходы — пожалуй, нигде больше не встретить такого разнообразия, предлагаемого туристам, как на Мальдивских островах.

Вид на аэропорт Мале с моря.

Убедиться в этом в ходе специального тура на основа в Индийском океане смогла группа представителей Узбекистана, в которую, помимо туристов, вошли сотрудники туркомпаний и журналисты. Возможность посетить популярное направление предоставила компания Aznur Travel, организовавшая в новогодние дни чартерные рейсы (ближайший состоится 14 января) в столицу Мальдив город Мале. Прямой шестичасовой рейс означает отсутствие пересадок и, соответственно, более доступные цены.

Самолет «Узбекистон хаво йуллари» на Мальдивах.

Справка: Мальдивы расположены на 26 атоллах, включающих в себя около 1200 островов, из них обитаемыми являются только 200. Эта уникальная страна является наиболее географически рассредоточенной, занимая 90 тысяч кв. км территории. В то же время по площади суши — менее 300 кв. км и численности населения — около 400 тысяч человек — это самая маленькая страна в Азии. Это также самая низко расположенное государство мира: самая высокая точка над уровнем моря — всего 2,4 м. Время на Мальдивах совпадает с ташкентским.

Из +3 в +30

Заслуживает ли отдых на Мальдивах всего, что о нем говорят? Этот вопрос исчезает сразу, как в окне самолета появляются живописные островки в окружении лазурной воды. Для жителя страны, не имеющей выхода к морю, виды просто поражают воображение.

На выходе из аэропорта гостей поджидают катера и гидросамолеты.

Международный аэропорт Мале, расположенный на вытянутом острове Хулуле рядом со столицей, буквально на днях подвергся ребрендингу и теперь называется Velana International Airport (в честь семейной фамилии второго президента страны Ибрагима Насира). С воздуха видно множество небольших и крупных самолетов разных авиакомпаний.

Бухта рядом с аэропортом Мале.

Boeing-757−200 Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», названный в честь города Ургенч, приземляется на единственную взлетно-посадочную полосу, на ней же разворачивается и заезжает на стоянку. Часть пассажиров еще в полете предусмотрительно переодевается в летнюю одежду. На выходе из самолета тело обдает горячий и влажный воздух. Кондиционер в автобусе от жары не спасает. Зайдя в аэропорт, начинаешь искать, где переодеться. Такая погода — около 30 градусов Цельсия — наблюдается на Мальдивах круглый год.

Впечатления от аэропорта

Аэропорт — одноэтажный, без длинных коридоров, подъемов или спусков по лестнице. Для иностранцев и местных жителей, а также пассажиров первого класса предусмотрены отдельные очереди. Несмотря на постоянно прибывающие рейсы, давки не наблюдается. Приветливые сотрудники паспортного контроля быстро — менее чем за минуту — проверяют паспорта и визы. Последние представляют собой листок из двух частей, заполняемых при въезде (можно прямо в самолете) и выезде. Никаких дополнительных бумаг не требуется.

Ввоз спиртного на Мальдивы запрещен.

Работа аэропорта — пример грамотной и продуманной организации. Багаж с разных рейсов выдается на отдельных лентах. Выход осуществляется через «красный» (с декларированием вводимых товаров) и «зеленый» коридоры. Снаружи с табличками и привычным приветствием «Ассаламу алейкум!» (Мальдивская Республика — мусульманская страна) встречают представители туркомпаний.

Выход из аэропорта Мале.

Здесь же расположены представительство банка (можно обменять валюту, но необязательно) и филиалы двух местных мобильных операторов. Сравнительно недорого — за 15−30 долларов и без документов можно приобрести симкарты с предоплаченным интернет-трафиком, минутами разговоров и SMS.

За пределами аэропорта гостей ждут катера, которые доставят на расположенные неподалеку яхты, а те — до нужного отеля на одном из островов, и гидросамолеты — для поездок на удаленные атоллы. Часть группы из Узбекистана отправилась в отели, часть — на яхту Ocean Sapphire, представляющую собой плавучий отель.

Вид с яхты Ocean Sapphire.

Отель vs яхта

Трехпалубная яхта, спущенная на воду в 2012 году, состоит из 12 двухместных кают со всеми удобствами. Она оснащена опреснителем морской воды для использования в ванных и на кухне, а также установкой очистки сточных вод перед сбросом их в океан.

Вечером экипаж загрузил на борт продукты на ближайшие 10 дней, а с рассветом судно отправилось в путь. В программе тура — ежедневное посещение новых островов. Это выгодно отличает путешествие на яхте от отдыха в отеле, однако для отдыхающих с детьми острова все-таки предпочтительнее.

Столица Мальдив Мале.

Дорога полегает мимо Мале — единственного города в стране размер которого — всего 2,5 на 1,5 км. По пути можно видеть искусственно возводимые острова.

Возводимый искусственный остров.

Первый пункт путешествия — остров Кандума (Kandooma), который целиком занят курортным отелем мировой сети Holiday Inn. Как и многие другие острова Мальдивского архипелага, обойти его можно менее чем за полчаса.

Пляж на острове Кандума.

Здесь расположенно 160 пляжных и надводных вилл, а также коттеджей с видом на океан. Маленькие дети будут рады специальной зоне Kids Club, где есть небольшой бассейн с горкой и комнаты для игр.

Для детей постарше и взрослых имеются зоны для игр в пляжный воллейбол, коллективных занятий гимнастикой, условия для серфинга и дайвинга, не говоря о прекрасном пляже.

Holiday Inn на острове Кандума.

Ни с чем не сравнимые чувства вызывает купание среди мелких и крупных рыб, которые без боязни подплывают к людям. Теплая вода не надоедает — купаться можно часами.

Виллы над водой на острове Кандума.

Остров покрыт пальмами и другими деревьями, в тени которых свежо, а песок — прохладный. Сотрудники курорта могут предложить вам попробовать сок свежесорванного кокоса.

Закат над Индийским океаном.

Вечером над океаном наблюдался зрелищный закат, который на Мальдивах, ввиду их близости к экватору, происходит круглый год примерно в 6 часов вечера. Солнце здесь заходит очень быстро, и так же быстро всходит утром. Наблюдать за этим можно бесконечно: каждый закат и восход будет особенным.

Ловля тунца и прогулки с дельфинами

Рыбаки на Мальдивах ранним утром.

Каждое утро экипаж яхты отправляется на отдельной лодке на рыбалку, а улов становится угощением на обед или ужин. В качестве приманки используются резиновые рыбки, похожие на настоящих.

Капитан яхты Назим демонстрирует пойманного тунца.

В здешних водах водятся тунец, ваху, барракуда, марлин и множество других видов рыбы. Первая же рыбалка увенчалась успехом — было поймано два тунца. На следующий день рыбаки вернулись с ваху.

Капитан с рыбой ваху.

Лодку время от времени сопровождают стаи дельфинов, игриво выпрыгивающих из воды, а иногда плывущих прямо под носом судна.

В один из вечеров покормиться рыбами, привлеченными лампами яхты, подплыли двухметровые акулы-няньки.

Другим вечером участники группы наблюдали у островного берега за стаей скатов.

Острова: Fun Island, Тинаду, Фелиду, Маафуши

Fun Island.

Остров Fun Island размером 700 на 200 м — один из старейших мальдивских курортов, расположенный менее чем в часе езды по воде от Мале (37 км). Менее фешенебельный по сравнению с курортом на острове Кандума, он включает в себя 75 домиков.

Fun Island.

Рядом расположен необитаемый остров, куда отдыхающих бесплатно доставляют на катере. Прозрачная вода и богатый подводный мир привлекают дайверов и желающих просто поплавать с маской.

Вода возле острова Fun Island.

Следующий пункт назначения — остров Тинаду (Thinadoo), расположенный на атолле Вааву примерно в 80 км к югу от Мале. Это так называемый локальный остров, где проживает местное население и где природа практически не тронута человеком.

Одна из нескольких улиц на острове Тинаду.

Основной род занятий населения, численность которого составляет менее 300, — туризм. На острове находятся несколько гостевых домов, управляемых местными жителями. Школы нет, поэтому дети учатся в Мале и на других островах, приезжая домой на выходных.

Вид на остров Тинаду.

Местная новогодняя елка.

Как и на большинстве других островов, здесь действует мечеть. На пляже, где проживают местные жители, запрещено купание в открытых купальниках.



Пляж на острове Тинаду.

При входе в магазины, кафе и другие заведения необходимо снимать обувь.

Очередной остров, с которым удалось познакомиться, — Маафуши (Maafushi). Он расположен менее чем в 30 км от столицы и пользуется большой популярностью среди туристов благодаря доступным ценам.

Капитан яхты Назим.

На острове размером 1270 на 265 м разместились отели и гостевые дома, кафе и рестораны, магазины сувениров. Население насчитывает менее 3000 человек. То тут, то там слышна русская речь.

Бухта острова Маафуши.

В южной части острова находится тюрьма, известная тем, что в ней содержался четвертый президент Мальдив Мохамед Нашид. В 2015 году Маафуши посещала его адвокат Амаль Клуни — супруга актера Джорджа Клуни. Наличие такого учреждения не только не отпугивает, но притягивает сюда туристов.

Главная улица острова Маафуши.

На острове можно заметить активное строительство. Здесь действуют школа и госпиталь. Примечательностью является наличие мотоциклов и автомобилей (их нет на большинстве островов), которые передвигаются по песчаным дорогам.

У участников тура на яхте есть возможность заняться дайвингом, пройдя обязательный инструктаж. Новичкам не разрешается опускаться на глубину ниже 12 м. Под водой открывается изумительный мир — разноцветные кораллы и множество тропических рыб.

Каждый день на Мальдивах дарит новые впечатления. Это совершенно другой мир, где вместо шума машин слышишь умиротворяющее плескание волн, где не думаешь о времени и новостях, где ощущаешь себя частичкой природы.

Подготовка ужина на яхте.

«Газета.uz» благодарит компанию Aznur Travel за приглашение в тур по Мальдивским островам. Очередной чартерный рейс в Мале состоится 14 января.

Текст: «Газета.uz» 13 303