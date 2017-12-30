Вот и закончился 2017 год, который запомнился, прежде всего, коренными реформами, затронувшими фактически все сферы жизни Узбекистана. Благодаря взвешенной и продуманной политике руководства страны за такой короткий по историческим меркам промежуток времени создан механизм оперативного решения наиболее актуальных проблем населения, сделаны конкретные шаги по переводу экономики на рыночные рельсы, начаты грандиозные строительные проекты.

Также были предприняты действенные меры по формированию благоприятных условий для иностранных инвестиций, широкому привлечению бизнеса для реализации новых проектов, превращению существующих предприятий в высокорентабельные, организации высокотехнологичных производств, внедрению инновационных, современных подходов в управлении.

Приветствуя положительные перемены, компания SFI Management Group также вносит свой существенный вклад в развитие и процветание Республики Узбекистан.

Компания активно участвует в строительстве Ташкентского металлургического завода на территории Сергелийского района столицы — единственного завода, который будет выпускать холоднокатаный металлический прокат.

Также SFI Management Group взяла на себя инвестиционные обязательства по развитию известного отечественного футбольного клуба «Пахтакор». В результате предпринятой комплексной программы мер ФК «Пахтакор» поднялся вверх на 10 позиций в турнирной таблице, став бронзовым призером по итогам чемпионата Узбекистана, а также обеспечил участие в лиге чемпионов АФК.

Государство привлекло SFI Management Group в качестве доверительного управляющего АО «Узметкомбинат» — локомотива черной металлургии, единственного в Центральной Азии предприятия, работающего на металлическом ломе. За короткий период на комбинате были внедрены международные стандарты управления производственными, внешнеэкономическими и инвестиционными процессами, оптимизирована структура, созданы условия для сбора металлолома, а также продажи готовой продукции в условиях открытого рынка.

Наступающий 2018 год объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Компания полагает, что в следующем году она будет способна достичь более впечатляющих результатов, а также приложит все необходимые усилия в общее дело процветания народа Узбекистана.

Команда SFI Management Group сердечно поздравляет всех с чудесным праздником. Пусть Новый год подарит всем весомые достижения и заметные успехи, новые яркие эмоции и потрясающие воображение впечатления, новые воплощения в реальность даже невероятных задумок и изменения в жизни к лучшему. Компания желает долголетия, счастья, здоровья и благополучия всем живущим и работающим на узбекской земле.

На правах рекламы.