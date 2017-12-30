26 ноября 2017 года стало еще одной знаменательной датой для развития ментальной арифметики в Узбекистане. Этот день был ознаменован победой в международной онлайн-олимпиаде. После долгих раздумий команда «Лаборатории Гениев» приняла решение участвовать в олимпиаде в составе 10 человек. На решение повлияло несколько значительных факторов.

Во-первых, олимпиада походила среди крупнейших стран-гигантов по ментальной арифметике, таких как Япония, Китай, Индия и другие, в некоторых из которых она является школьным предметом и поддерживается на государственном уровне на протяжении многих лет. И опять это не был дружеский баттл, где всем дают призовые места в качестве поощрения.





Во-вторых, было принято решение, что 8 из 10 участников будут участвовать в разных возрастных группах в состязании по умножению и делению, к изучению которых дети приступили в сентябре за пару месяцев до олимпиады, и только двое участников — в состязании по сложению и вычитанию. Для нас это была неравная схватка, и все это понимали.

Несмотря на вышеуказанные и многие другие факторы, которые невозможно перечислить, в «Лаборатории Гениев» понимали, что участие пройдет в закрытом экспериментальном режиме и не будет афишироваться, чтобы результаты не сказались на психологическом состоянии детей в случае провала всей команды.

Решение было принято, и 26 ноября 2017 года 10 представителей Узбекистана подключились к олимпиаде по выданным им ID.





Итоги международной олимпиады: 3 суперчемпиона, 3 чемпиона, 3 золота и 1 серебро.

Победители по умножению и делению:

Зухриддин Фахриддинов — суперчемпион;

Мухаммадамин Нормухаммедов — суперчемпион;

Санжар Агзамходжаев — суперчемпион;

Абдукодир Нормухаммедов — чемпион;

Амаль Хайрутдинов — 1-е место (золото);

Мирмухаммад Мирхамидов — 1-е место (золото);

Саид Рашидов — 1-е место (золото);

Эли Ахмедова — 2-е место (серебро).

Победители по сложению и вычитанию:

Валиамин Нормухамедов — чемпион;

Рисолат Муталова — чемпион.

Медали и сертификаты сейчас в пути в Узбекистан. Дети с нетерпением ждут их прибытия, и для них нет лучшего подарка на Новый год, ведь они первыми представили Узбекистан и победили на оффлайн- и онлайн-олимпиадах в 2017 году. Весь уходящий год был экспериментальным для детей в «Лаборатории Гениев», и как всегда была проделана огромная работа.

3 июня 2017 года на международной олимпиаде в Бишкеке среди 200 финалистов из 12 представителей Узбекистана впервые сразу 4 участника вышли в финал и заняли 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места в самых сложных категориях. Дети выиграли путевку на участие в олимпиаде в Анталье и на Иссык-Куль, где отдохнули этим летом со своими семьями, и множество других призов. Благодаря данной победе эстафету на проведение следующей международной олимпиады-2018 передали Узбекистану.

В данном видео можно увидеть, как проходила онлайн-олимпиада, слезы детей, которые еще не знали, что они станут чемпионами и достойно представят Узбекистан среди участников из других стран.

23 декабря состоялся утренник для детей «Лаборатории Гениев», где прошла встреча с чемпионами, и они также выступили и показали мастер-классы.





Для тех, кто хочет, чтобы их ребенок стал чемпионом в будущем — контактный телефон: (+99897) 740−55−05.

Подробную информацию можно регулярно получать на страничке «Лаборатории гениев» в Facebook.

В скором времени для детей из малоимущих семей также появится возможность учиться бесплатно. По инициативе руководителя и ведущего специалиста школы, Мухайё Зайровой, планируется проведение бесплатных семинаров, тренингов, мастер-классов, олимпиад как на локальном, так и на международном уровнях по разным направлениям, в которых смогут участвовать все конкурирующие школы. «Победители в итоге представляют не только определенную школу, но и всю страну в целом, а ведь это самое главное», — поделилась Мухайё Зайрова.

«Лаборатория Гениев» приглашает к сотрудничеству все школы, в которых преподается ментальная арифметика, чтобы растить будущих чемпионов и вместе представлять команду Узбекистана на международной арене. Контактный телефон: (+99897) 743−88−08.

Профессиональный штат «Лаборатории Гениев» и инновационная школа Next Step Up School поздравляют всех с наступающим Новым годом. Пусть он будет волшебным и добрым, полным инноваций и возможностей для детей, молодежи и всех граждан Узбекистана и принесет побольше позитива и новых побед республики на мировой арене.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.