Испанский певец, автор песен и продюсер Энрике Иглесиас в четверг выступил с сольным концертом в столичном дворце «Истиклол». Его визит в Ташкент состоялся при поддержке мецената Алишера Усманова.

Билеты на выступление всемирно известного исполнителя распространялись бесплатно среди одаренной молодежи через Министерство культуры и Союз молодежи Узбекистана, а также в общественных организациях и домах «Мехрибонлик». Кроме этого, на концерт смогли попасть учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и общественной жизни.





Так шанс побывать на концерте кумира получили участники проекта «Ты супер!» Бобур Маджидов и Севинч Ходиева, а также Сабина Каримова, Асида Касимова, Нигина Субаева и многие другие воспитанники дома «Мехрибонлик» №22 Ташкента.

Концерт начался с композиции «I'm a Freak». Энрике Иглесиас также исполнил такие популярные композиции, как «I Like How It Feels», «Heartbeat», «Duele El Corazon», «Bailamos», «Bailando», «Tired of Being Sorry», «Hero» и другие. Выступление продолжалось около 1 часа и 20 минут.

