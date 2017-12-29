С начала года в Ташкенте было зарегистрировано 493 случая получения, дачи взятки или посредничества во взяточничестве. Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель начальника ГУВД столицы Дониёр Ташходжаев.

В дополнение к этому установлено 33 случая изготовления и сбыта поддельных денег, а также 92 случая незаконного приобретения или сбыта валютных ценностей.

Начальник отдела городской прокуратуры Бобир Дехконов сообщил, что среди совершивших коррупционные преступления насчитывается 29 должностных лиц. Они привлечены к ответственности по статьям 210 (получение взятки), 211 (дача взятки) и 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Среди должностных лиц числятся сотрудники органов внутренних дел, Департамента по исполнению судебных актов, нотариальных контор, средних специальных профессиональных образовательных учреждений, коммунальных служб», — уточнил представитель прокуратуры.