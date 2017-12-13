13 декабря в рамках Узбекско-кыргызского бизнес-форума в Ташкенте, приуроченного к официальному визиту Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, была впервые организована дискуссия в формате G2B (правительство — бизнесу). Участники рассмотрели наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели двух стран, в том числе трудности с перемещением личных вещей и наличных средств.

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков предложил пересмотреть в Узбекистане требование таможенного законодательства в этом направлении. В настоящее время физическим лицам разрешается завозить с территории сопредельных государств для собственных нужд без уплаты таможенных платежей товары, общая стоимость которых не превышает 10 долларов (с несопредельных — до 1000 долларов). В Кыргызстане эта цифра составляет около 1500 долларов и 50 кг личных вещей.

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов ответил, что это может привести к развитию «челночного бизнеса». «Мы можем увеличить [эту сумму], но мы не хотим развивать челночный бизнес во взаимоотношениях с Кыргызской Республикой… От челночного бизнеса в приграничных регионах только страдают. Например, Польша с Украиной или Калининградская область [России]. Это не наш путь», — сказал глава ТПП.

Жамшид Ходжаев и Артем Новиков.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подтвердил: Узбекистан хочет развивать «белый, официальный бизнес». По его словам, подготовлен документ о недискриминации платежных операций между банками двух стран. «Мы создали этот документ, чтобы бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана беспрепятственно осуществляли платежи по текущим операциям. Я думаю, что никаких проблем с узбекской стороны не будем», — сообщил он.

Кыргызстан также не заинтересован в развитии челночного бизнеса, но получается, что лимит с кыргызской стороны позволяет гражданам Узбекистана перемещать определенные товары и реализовывать их на территории Кыргызстана, в то время как граждане Кыргызстана сталкиваются с запретом, отметил Артем Новиков.

«Наши таможенные органы могут сесть и найти общий механизм, который с одной стороны облегчит перемещение с определенными товарами и сумами, с другой — не приведет к развитию челночного бизнеса в одностороннем порядке», — предложил министр экономики Кыргызстана.

Жамшид Ходжаев сказал, что считает механизм перемещения денег в наличной форме «средневековым». Нужно создать комфортные условия для использования безналичных расчетов и развивать для этого инфраструктуру, отметил он.

Один из предпринимателей из Кыргызстана указал на такие барьеры для развития партнерства между двумя странами, как акцизы при импорте в Узбекистан и дополнительные требования, выставляемые торговыми сетями.

Комментируя данное заявление, Артем Новиков сказал, что перечень товаров будет проанализирован и будет выработан механизм по снижению акцизных налогов. «Мы планируем в течение первого квартала 2018 года договориться по снижению или обнулению акцизных налогов некоторых позиций», — сказал он.

С сентября Узбекистан обнулил акцизы по 45 позициям, по 500 позициям они снижены на 50%, напомнил Адхам Икрамов. Льготы в этом направлении будут касаться всех зарубежных товаров — кыргызских, казахских, грузинских и т. д. Говоря о работе торговых сетей, глава ТПП отметил, что в этом вопросе также можно прийти к консенсусу.

Жамшид Ходжаев указал, что таможенные пошлины в среднем снизились с 16% до 6%. «[31 декабря] 2020 года — это последний срок у нас, мы будем принимать меры по вступлению во Всемирную торговую организацию и полноценно в Зону свободной торговли СНГ», — отметил он.

Артем Новиков подтвердил, что акцизные налоги существенно снижены, однако, сказал он, сохраняются высокие акцизы на молоко, кетчуп, томатный соус, колбасные изделия — 20%, на стекло — 10%.

Министр экономики Кыргызстана также заявил о необходимости расширять географию полетов между регионами. «Назрела все-таки необходимость открытия авиарейса Ош-Ташкент», — сказал он.