12 декабря для Узбекистана вступила в силу Конвенция Международной организации труда №87 о свободе объединений и защите права на объединение в профсоюзы, подписанная 9 июля 1948 года в Сан-Франциско (США). Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Узбекистан ратифицировал конвенцию в октябре прошлого года. Присоединение страны к конвенции подтверждает ее приверженность общепризнанным нормам защиты прав человека, отраженным во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, гарантирующим право каждого человека на свободу ассоциации, а также фундаментальным конвенциям МОТ, говорится в сообщении.

Документ создает правовую основу для дальнейшего развития в Узбекистане профсоюзов, в том числе на основе передового международного опыта.

Конвенция №87, одна из восьми основополагающих конвенций МОТ, была принята на 31-й сессии Генеральной конференции МОТ в 1948 году и вступила в силу в 1950 году.

Документ предусматривает право работников и работодателей создавать организации и вступать в них, право организаций работников и работодателей вырабатывать уставы и административные регламенты, организовывать свою деятельность, утверждать и реализовывать программу действий, свободу от вмешательства государственных органов, ограничивающих право на объединение или препятствующих его законному осуществлению, запрет на роспуск или приостановление в административном порядке деятельности организаций работников и работодателей, а также принятие мер, гарантирующих работникам и работодателям свободное осуществление права на объединение.