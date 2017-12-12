Сотрудники органов внутренних дел задержали в Ташкенте четверых граждан по подозрению в участии в деятельности запрещенной в Узбекистане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Впервые правоохранительные органы заявили об этом 28 ноября.

Как сообщили «Газете.uz» в ГУВД столицы, в отношении двух мужчин и двух женщины возбуждено уголовное дело по статье 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).

При этом в отношении трех задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а к четвертой — матери-одиночке, воспитывающей троих несовершеннолетних детей — домашний арест.

Как отметили в ГУВД, правоохранительные органы подозревают, что все они попали под влияние религиозно-экстремистских идей, распространяемых Гузал Тохтаходжаевой, которая находится в розыске с 2009 года.