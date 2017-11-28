Сотрудниками органов внутренних дел в Ташкенте раскрыта сеть запрещенной в Узбекистане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщил на брифинге в понедельник начальник ГУВД столицы Баходир Курбанов, сейчас проводятся следственные мероприятия. Активные участники организации задержаны и находятся под стражей.

Заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев опроверг информацию о массовых задержаниях верующих в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области.

«Касательно „рейдов“ в дома верующих, никто не задержан, в Янгиере, Чиназе никаких мероприятий мы не проводили. Проводили мероприятия именно в Ташкенте на предмет обнаружения, в первую очередь, [Гузаль] Тухтаходжаевой и выявления ее связей. Связи были выявлены», — заявил он.

Гузаль Тухтаходжаева (на фото), о которой сообщалось на днях, находится в розыске с 2009 года, ей заочно предъявлено обвинение в участии в религиозно-экстремистской деятельности.

«Розыскные мероприятия по ней не прекращались. Она скрывалась у сторонников религиозно-экстремистской деятельности запрещенной в Узбекистане и на территории других стран, в том числе России, организации „Хизб-ут тахрир“», — сообщил Баходир Курбанов.