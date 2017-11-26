Учтепинское РУВД Ташкента объявило о розыске гражданки Гузал Тохтаходжаевой (1986 г. р.). Как сообщается на сайте ГУВД столицы, она подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьей 159 (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и статьей 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса.

Приметы разыскиваемой: рост 165−167 см, телосложение среднее, глаза карие, круглые, брови прямые, лицо светлое, овальной формы.

Жителей, знающих о местонахождении либо встречавших разыскиваемую, просят обращаться по номерам телефона 102, 281−93−02, 281−94−45, 281−93−23 или в ближайший отдел внутренних дел.