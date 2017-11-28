Национальное информагентство Узбекистана (УзА) вторую неделю подряд публикует статистику по дорожно-транспортным происшествиям и нарушениям на дорогах.

Информацию начала предоставлять пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел после совещания по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, проведенного Президентом Шавкатом Мирзиёевым 15 ноября.

Публикация статистики — стандартная практика как в развитых, так и развивающихся странах. Чем же примечателен факт публикации такой статистики в Узбекистане? Тем, что последние несколько лет МВД статистику о ДТП практически не публиковало. Только количество процентов, на которые отмечалось снижение.

На указанном выше совещании говорилось, что за первые 10 месяцев текущего года в стране в результате около 8000 ДТП погиб 2031 человек и 7622 получили телесные повреждения. Это означает, что на дорогах Узбекистана с начала года ежедневно в среднем погибали около 7 человек и 25 получали ранения.

Согласно опубликованным УзА сообщениям, за третью неделю ноября в результате 223 дорожно-транспортных происшествий 216 граждан получили телесные повреждения (в среднем около 31 человека в день). На прошлой же неделе произошло 198 ДТП, в которых пострадали 194 человека (около 28).

В обоих сообщениях отсутствуют данные о погибших в результате ДТП. Хотелось бы воспринимать это как-то, что в течение двух недель подряд на дорогах страны не погиб ни один человек. Но больше верится в то, что эти цифры просто решили не озвучивать.

Минимум об одном случае смерти на дороге на прошлой неделе сообщило ГУВД столицы (чья открытость может служить примером для многих ведомств). 24 ноября в 22:50 автомобиль Matiz сбил пешехода на Ташкентской кольцевой. Ехавший за ним Spark переехал лежавшего на дороге человека. Пострадавший — мужчина 1987 года рождения — скончался на месте от полученных травм. Водитель первого автомобиля, скрывшийся с места происшествия, был задержан на следующий день.

Статистика в любой области, касающейся жизни и здоровья людей, должна быть открытой и достоверной. Только так может обеспечиваться доверие общества к работе ответственных служб и оцениваться эффективность этой работы.

В пресс-службе ГУБДД МВД на запрос «Газеты.uz» по поводу отсутствия данных о погибших в ДТП за две недели посоветовали обратиться с официальным письмом.