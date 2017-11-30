В последние месяцы достоянием общественности стал ряд крайне неприглядных случаев унижения чести, достоинства и даже побоев граждан со стороны руководящих работников. В сентябре в интернет попало видео с избиением хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржоном Эгамбердиевым директоров местных школ. На днях СМИ сообщили об оскорблении руководителей образовательных учреждений хокимом Андижана Дилмуродом Рахматуллаевым. На этот факт даже обратило внимание Национальное информационное агентство (УзА).

Недавно мне рассказали, как проректор одного из вузов в столице публично матерился во время большого собрания с участием студентов и преподавателей. Свидетелями таких случаев становился почти каждый из нас. Можно предположить, что благодаря современным технологиям, растущей открытости общества и смелости людей, не желающих мириться с оскорблениями, о случаях грубости и рукоприкладства будут говорить чаще.

Давайте подумаем, почему это позорное явление пустило корни в управленческой системе, добралось и до интеллигентной среды? Почему руководители различного уровня позволяют себе публично унижать достоинство подчиненных и даже поднимать на них руку? Неужели это характерная особенность нашей культуры, в том числе управленческой? Что делать в сложившейся ситуации?

Мой отец когда-то работал в газете «Кизил Узбекистон» («Красный Узбекистан») вместе с тогда еще молодым Шарафом Рашидовым, который был главным редактором этого важного в то время издания. И отец вспоминал, что Шараф Рашидов во всех ситуациях вел себя исключительно корректно, интеллигентно, никогда не повышал голос, и никто не мог даже представить, чтобы он мог каким-либо образом оскорбить окружающих. Широко известно, что эти свои качества он сохранил и в других должностях и будучи руководителем республики, даже в самых сложных ситуациях. И те, кто полагают, что грубость свойственна нашей управленческой культуре, абсолютно не правы.

Грубость — чуждый элемент для нашей культуры в целом. В нашем обществе с давних времен прививали такие качества, как уважительное общение, тактичность, вежливость, корректность. В любой семье часто можно слышать слова «муомала», «одоб», «ахлок». Культура общения — один из центральных элементов нашей традиционной культуры. Восток, как известно, дело тонкое, и тонкость эта определяется прежде всего утонченной, изысканной культурой общения.

Потеря этого фундаментального элемента культуры грозит разрушению всей культуры, ее основ. Возьмем ли мы шедевры нашего миниатюрного искусства, или поэзии, или орнаментов и гравировок — их великолепие связано с их невероятной изысканностью. Можно смело сказать, что у нас издревле культивировалась дипломатичность в повседневном общении, и самые искусные коммуникаторы проявляли себя как повседневные дипломаты. Уважительное, почтительное отношение между людьми — это культурное богатство.

Вся страна приветствовала заявление Президента Шавката Мирзиёева, 15 ноября резко осудившего грубость и рукоприкладство некоторых руководителей и заявившего, что это для Узбекистана неприемлемо. «Быть требовательным по работе и задевать честь людей — это совсем разные вещи», — заявил тогда Президент. «У нас честный народ, дорожащий своей честью. Народ может вытерпеть все, кроме незаконности и несправедливости», — сказал глава государства.

Можно встретить немало людей, оправдывающих описанные действия руководителей и утверждающих, что «по иному у нас работать невозможно». Весьма огорчает, что многие перестали возмущаться, когда становятся свидетелями унижения человеческого достоинства. Для многих современников, увы, стало нормой, когда мужчины матерятся в присутствии женщин, руководители вузов используют мат в присутствии студентов, а управленцы различных звеньев позволяют себе грубость и хамство в отношении подчиненных. Хамское и грубое отношение порой видишь даже к людям почтенного возраста. Но это не должно считаться нормальным и допустимым. Грубость в социальном общении отодвигает нас в прошлое, делает ущербными, менее человечными.

Уважение чести и достоинства человека — не только важная социальная и культурная норма, оно прописано и в законах. Конституция Узбекистана признает человека, его жизнь, свободу, честь и достоинство высшей ценностью (ст. 13). В соответствии с нашим Основным законом никто не может быть подвергнут унижающему достоинство человека обращению (ст. 26), каждый имеет право на защиту от посягательств на честь и достоинство (ст. 27), и граждане обязаны уважать права, свободы, честь и достоинство других людей (ст. 48). Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс осуждают любые формы унижения человеческого достоинства. Согласно им, оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, нецензурная брань в общественных местах, а также бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство виды обращения несут за собой наказание.

Одним словом, оскорблять кого-то, унижать его достоинство — это незаконно и подлежит не только осуждению со стороны общества, но и наказанию по букве закона. И повышение правовой культуры как самих руководителей, так и населения в целом — важнейшее условие борьбы против унижения чести и достоинства, нецензурной брани и рукоприкладства в системе государственного и общественного управления.

«Как управлять людьми, если они не понимают „хорошего слова“?» — вопрос одного из пользователей социальных сетей. Ответ: строгость и требовательность нельзя путать с грубостью. Руководитель имеет право быть строгим, этого часто требует ситуация. Но это не значит, что руководитель — в какой бы то ни было ситуации — имеет право оскорблять чье-либо достоинство. Это абсолютно непозволительно, и настало время обществу сказать: «Нет!» Унижать человеческое достоинство нельзя нигде — ни на работе, ни дома, ни в вузе, ни в школе или детсаду, ни в тюрьмах и исправительных учреждениях.

Сила руководителя, прежде всего, — в его авторитете, личных и профессиональных качествах. Хороший руководитель — не тот, кто может кричать и оскорблять окружающих, даже если пытается выполнить свою задачу. Умелый руководитель способен слушать и понимать людей, уважать их, достигать целей, сохраняя достоинство своих подчиненных и свое собственное.

Прекрасный руководитель — не только знаток своего дела, но прежде всего отличный коммуникатор, лидер. Он может и поощрять, и наказывать подчиненных, когда есть необходимость. Но он никогда не опустится до рукоприкладства, унижения чести и достоинства подчиненных, грубого слова. И его уважают, даже если он бывает строгим, ибо он уважает других, выполняя свои обязанности.

Грубость руководителей стала привычным явлением с безмолвного позволения общества. Но так продолжаться не может. И общество, и сама управленческая система должны проявить нетерпимость к грубости. Люди, терпящие грубость, деградируют.

Государство должно не только наказывать руководителей за оскорбление чести и достоинства подчиненных. Вопрос государственной важности — воспитание и обучение руководителей. В школах управления и бизнеса нужно обращать внимание на культуру и этику общения, на недопустимость грубости среди руководителей. Примеры грубости среди руководителей должны публично обсуждаться и осуждаться.

Терпя грубость в обществе — на каком бы уровне это ни было — мы загоняем себя в тупик, тормозим развитие системы государственного и общественного управления. Дисциплина — важная часть управления, и руководитель обязан обеспечить ее среди своих подчиненных. Руководитель должен решать задачи, поставленные перед ним. Но ни в коем случае не унижая честь и достоинство подчиненных. Нам нужны современные, сильные, умелые руководители, способные брать ответственность на себя и решать большие и сложные задачи, стоящие перед государством, обществом и экономикой. Не грубые, а компетентные, умеющие общаться с различными людьми, объяснять, мотивировать и вести за собой.

Требования к современным руководителям становятся все более высокими, ибо мы живем в условиях усиления конкуренции во всем мире и во всех областях. Теперь руководители должны быть в ладу с современными технологиями, знать иностранные языки, иметь обширные знания, широкий кругозор и высокий уровень культуры, и, конечно, обладать лидерскими и социальными навыками. Пусть наши руководители будут примером для подрастающего поколения — не своей грубостью и рукоприкладством, а культурой общения и эффективным поведением.