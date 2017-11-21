Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября провел очередное видеоселекторное совещание по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. «Газета.uz» публикует наиболее важные цитаты из выступления главы государства на совещании.

Комиссия по предупреждению правонарушений

Для повышения ответственности руководителей секторов (с августа территории областей, городов и районов поделены на секторы, закрепленные за представителями органов власти, правоохранительных структур и общественности) создается Республиканская комиссия по раннему предупреждению и борьбе против правонарушений в регионах. Ее возглавил председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев, заместителем комиссии назначен государственный советник Президента Отабек Муродов.

В рамках комиссии созданы пять региональных рабочих групп, руководителями которых стали председатель Верховного суда Козимджан Камилов (ответственен за Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области), министр внутренних дел Пулат Бобожонов (Республика Каракалпакстан, Бухарская и Хорезмская области), первый заместитель генерального прокурора Муротжон Азимов (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) и заместители генерального прокурора Салом Самадов (город Ташкент, Ташкентская и Сырдарьинская области) и Эркин Юлдашев (Джизакская, Самаркандская и Навоийская области).

О преступности в махаллях

Президент отметил недостаточную эффективность мероприятий по профилактике правонарушений. В 86% всех махаллей были совершены преступления, в том числе в Ташкенте — в 97% махаллей или в 491 из 505, в Ташкентской области — в 931 из 1006, в Самаркандской области — в 996 из 1089, в Джизакской области — в 230 из 285.

«Допущение таких случаев означает, что в руководстве отсутствует порядок и дисциплина. За это мы были вынуждены уволить начальников УВД Самаркандской и Ферганской областей, прокурора Ферганской области, хокимов и прокуроров Джизакской и Ташкентской областей», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Основную часть преступлений составляет мошенничество. «Число случаев мошенничества по сравнению с прошлым годом выросло на 222, ситуация в Навоийской и Бухарской областях крайне тревожная. Основными причинами случаев мошенничества являются гражданские правоотношения вне закона, игнорирование правил, установленных в обществе. По причине бюрократизма в нотариальных конторах граждане в большинстве случаев не прибегают к их услугам», — сказал глава государства.

«По-прежнему очень много людей не понимают сути услуги нотариусов и не знают своих прав и обязанностей… Отныне нотариальные конторы придут в махалли и будут на месте вести свою деятельность».

Преступность среди женщин

С начала года 9100 девушек и женщин совершили преступления. В качестве причин Президент назвал недостаточное изучение жизни и быта женщин, их необеспеченность работой, низким достатком в семье, неправильной организацией взаимодействия совета свекровей, комиссий по примирению и вопросам женщин, а также инспекторов профилактики.

«Даже одно преступление, совершенное женщиной, — не позор ли это для всей страны и нации? Почему совершаются преступления? Надо сказать открыто: большинство из-за жизненных трудностей, отсутствия необходимых условий в поисках заработка идут на преступления. К сожалению, мы практически забыли о работе с этими женщинами, об их поддержке», — сказал руководитель страны.

«Отвечают ли структура, задачи и функции Комитета женщин сегодняшним требованиям?» — спросил Президент и сам же ответил: «К сожалению, нет. У комитета много обязанностей, но полномочия ограничены. Пришло время коренного реформирования этой структуры».

Шавкат Мирзиёев поручил составить список женщин, проживающих в тяжелых условиях, и разработать отдельную программу по взаимодействию с ними и обеспечению их работой, особенно молодых девушек.

Преступность среди молодежи

Отметив актуальность проблемы преступности среди молодежи, Президент заявил, что ежедневно на канале «Узбекистан 24» один час должен быть посвящен преступности: какие преступление совершаются, их причины. Пусть выступают хокимы, представители МВД, председатели махаллей, фонда «Нуроний» и других структур, сказал он.

Глава государства отметил, что Союз молодежи собирает вокруг себя только активных молодых людей, в то время без внимания как остаются «трудные» молодые люди.

«Не нужно сажать его (молодого человека — ред.) в тюрьму. Его нужно воспитывать», — сказал Президент. В тюрьме люди не становятся лучше, добавил он.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству высшего и среднего специального образования и вице-премьеру Ачилбаю Раматову в месячный срок разработать документы по эффективной организации содержательного досуга учащихся и студентов.

Проблемы занятости населения

Количество безработных в Узбекистане составляет свыше 1 миллиона человек, сообщил Президент. Этот показатель особенно высок в Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.

Профилактика правонарушений не даст результата без решения проблемы занятости, отметил Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул, что более 16 тысяч лиц, совершивших преступления, или каждый четвертый, являются безработными.

Служебная дисциплина

Президент обратил внимание на вопросы укрепления служебной дисциплины и законности в сфере профилактики правонарушений, избавления органов внутренних дел от случайных людей, не обладающих должной компетенцией и не чувствующих полноты своей ответственности.

За первые 10 месяцев года было зафиксировано 6869 случаев нарушения служебной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел (ОВД), возбуждено 272 уголовных дела. Сотрудниками ОВД совершено 772 преступления, 40 из них относятся к случаям сокрытия преступлений. Обращаясь к сотрудникам ОВД, Президент сказал: «Искорените эту болезнь. Покажите мне честность. Не нужны эти укрывательства. За сокрытие преступления сотруднику правоохранительных органов нужно давать большие сроки. Внесем изменения в закон. Человек, скрывший преступление, — изменник».

Облик руководителя

Президент обратил внимание на вопрос ответственности руководителей. «Своим нравственным обликом, поведением и уровнем культуры руководители должны быть примером для всех, — сказал он. — Руководители, завоевавшие доверие и уважение, составляют большинство, и мы ими гордимся. Но есть и такие руководители, которые забыли про свою ответственность, они оторваны от земли и ходят с неверной мыслью: „Я начальник, и все, что я делаю, правильно“».

«К нам поступает информация, что многие руководители, злоупотребляя должностным положением, оскорбляют своих подопечных, относятся к ним грубо, даже рукоприкладствуют. Это неподобающее для нас поведение. Эту болезнь нужно искоренить, ее время прошло. Теперь люди не будут это терпеть», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Своим высокомерием, надменностью, самоуправством, грубостью отдельные руководители вместо объединения людей разрушают среду взаимоуважения и доброжелательности в обществе, подчеркнул Президент. Зазнавшись, они теряют не только свою репутацию, но самое плохое — наносят урон престижу страны, которая дала ему такие полномочия, и народа, который доверился ему., сказал он.

«Если кто-то хочет себя оправдать, связав эти позорные случаи с порученными заданиями или установленными сроками, то зарубите себе на носу: быть требовательным по работе и задевать честь людей — это совсем разные вещи. Не забывайте, что подопечные ответственны перед вами только по работе, а в других вопросах являются обладателем равных с вами прав и свобод», — сказал Президент.

«У нас честный народ, дорожащий своей честью. Народ может вытерпеть все, кроме незаконности и несправедливости», — отметил он.

Обращаясь к руководителям всех звеньев — «будь то начальник, министр или хоким», Шавкат Мирзиёев заявил: указанные выше действия будут оцениваться как воспрепятствование государственной политике и политике Президента, а виновные будут наказаны.