В Узбекистане планируется наладить серийное производство автомобилей Hyundai. Меморандум о взаимопонимании об этом подписан в рамках визита Президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея, сообщил пресс-центр по освещению визита.

Подписи под документами в Сеуле поставили председатель Государственного комитета по инвестициям Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и президент и главный исполнительный директор компании Evergreen Motors Эдвард Ким.

Проект планируется реализовать за счет прямых иностранных инвестиций в сумме 200 млн долларов.

Evergreen Motors — официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ.