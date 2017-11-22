В Узбекистане планируется наладить серийное производство автомобилей Hyundai. Меморандум о взаимопонимании об этом подписан в рамках визита Президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея, сообщил пресс-центр по освещению визита.
Подписи под документами в Сеуле поставили председатель Государственного комитета по инвестициям Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и президент и главный исполнительный директор компании Evergreen Motors Эдвард Ким.
Проект планируется реализовать за счет прямых иностранных инвестиций в сумме 200 млн долларов.
Evergreen Motors — официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ.
Комментарии
Вот это реально новость. А не про Трекеры и Кобальты:)
а каких? легковых или коммерческих? и какие модели? киа тоже будет или только хьёндаи?
Уже теплее. Появляется какая-то конкуренция местному Ravon.
Без экспорта безперспективно, а в РФ есть свой завод Хюндай под Питером