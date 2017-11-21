Улугбек Суннатов назначен прокурором Ташкентской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. С 2014 года он работал заместителем генерального прокурора Узбекистана. На этой должности он сменил Жамшида Файзиева, недавно освобожденного от должности.

Прокурором Республики Каракалпакстан назначен Рашид Рахматов. Прежде он работал начальником отдела в Генпрокуратуре. Ранее должность прокурора Каракалпакстана занимал Эркабай Таджиев, недавно ставший заместителем генерального прокурора страны.