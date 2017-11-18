18 ноября отмечается День государственного флага Узбекистана. В честь этого события Министерство обороны организует забег, который стартует в 10:00 от супермаркета «Авиатор — корзинка» на ул. Махтумкули. Здесь же состоится выступление Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.

После завершения мероприятия над городом пролетят вертолеты с флагом Узбекистана. Маршрут: ул. Махтумкули, сквер Амира Темура (здесь будет совершен круг) — ул Амира Темура — Ташкентская телебашня — Зоопарк — Центральный военный госпиталь — Академгородок — ул. Мирзо Улуғбека — ул. Паркентская — Тузель.