Гражданские правозащитники Узбекистана предложили создать механизм взаимодействия и канал обратной связи по повышению правового сознания и осведомленности населения о недопустимости принудительного и детского труда.

Предложение было выдвинуто на состоявшейся 13 ноября встрече представителей Министерства занятости и трудовых отношений, Международной организации труда, Всемирного банка, международной правозащитной организации Human Rights Watch и гражданских правозащитников Узбекистана — Шухрата Ганиева, Елены Урлаевой, Уктама Пардаева, Хаидбая Якубова и других.

Как сообщила пресс-служба Минзанятости, советник генерального директора МОТ Кари Тапиола отметил позитивный настрой Узбекистана в этом году в отношении недопущения принудительного труда в хлопководстве.

Представитель Human Rights Watch Стив Свердлов заявил, что правозащитная организация положительно оценила доклад Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где была подчеркнута тематика сотрудничества с МОТ по вопросам искоренения детского и принудительного труда.

Собеседники обсудили ряд вопросов по созданию достойных условий труда, недопущению принудительного и детского труда в процессе хлопкоуборочной кампании, а также изъявили желание расширять и укреплять сотрудничество с Министерством занятости и трудовых отношений.