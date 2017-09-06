Открыт набор волонтеров для участия в ICTWEEK

Организационный комитет ICTWEEK Uzbekistan 2017 на странице в Facebook объявил о начале приема заявок от волонтеров на участие в подготовке и проведении мероприятий Недели информационно-коммуникационных технологий.

Желающие могут направить заявку на рассмотрение не позднее 8 сентября по адресу info@ictweek.uz. В ней необходимо указать имя и фамилию, год рождения, место учебы или работы, а также описать предыдущий опыт участия в массовых мероприятиях в качестве волонтера, не забыв сообщить контактные данные для обратной связи. Подробности можно узнать по телефону: (+99895) 144−04−40.

Список участников выставки ICTEXPO 2017 уже сформирован, сообщил оргкомитет мероприятия. В этом году впервые выставка впервые пройдет в двух павильонах. Участие примут компании из Узбекистана, России, Китая, Швейцарии и других стран.

Напомним, впервые органы государственного и хозяйственного управления, а также органы исполнительной власти в порядке исключения получат возможность заключать прямые договоры с участниками выставки — узбекистанскими компаниями в сфере ИКТ.

Организаторы недели также продолжают прием заявок на участие в качестве слушателей ICTFORUM, который пройдет с 20 по 21 сентября в конференц-зале рядом с площадками ICTEXPO и ICTSUMMIT в «Узэкспоцентре». Прием заявок на участие в форуме в качестве докладчика завершен. Программа форума в скором времени будет опубликована на сайте недели, новостных ресурсах и странице мероприятия в Facebook.

Оргкомитет огласил список спонсоров мероприятий недели ИКТ. Главным спонсором ICTSUMMIT выступит компания Huawei, спонсорами секций ICTFORUM «Информационная безопасность» и «E-government Uzbekistan» станут Softline и ZTE соответственно, а главным спонсором секции «IT-инфраструктура» выступит Microsoft.

«Газета.uz» — генеральный информационный партнер ICTWEEK Uzbekistan 2017.

