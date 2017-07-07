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7 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Разработчики получили дополнительный стимул для участия в Неделе ИКТ

Правительство разрешило госорганам в рамках Недели ИКТ заключать прямые договоры с разработчиками.

Сегодня, 15:40   Экономика   Технологии  

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 5 июля предусмотрен дополнительный стимул для участия разработчиков информационных ресурсов и программных продуктов в Неделе ИКТ ICTWEEK Uzbekistan. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

Государственным органам разрешено, в порядке исключения, в рамках Недели ИКТ заключать прямые договоры с отечественными компаниями в сфере ИКТ — участниками ICTWEEK Uzbekistan на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, ресурсов, баз данных и других программных продуктов без проведения тендерных (конкурсных) торгов.

Решение направлено на стимулирование развития рынка ИКТ, информационной безопасности и программных продуктов.

Напомним, ICTWEEK Uzbekistan и связанные с неделей мероприятия в этом году пройдут на территории «Узэкспоцентра» с 18 по 22 сентября.

Текст: «Газета.uz»      2 198

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