Футболисты Узбекистана проведут домашний матч против Южной Кореи в 10-м туре отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Сборная Узбекистана по футболу 5 сентября (20:00) в Ташкенте проведет матч против Южной Кореи в рамках 10-го тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Турнирное положение

В предыдущем туре Узбекистан потерпел выездное поражение от Китая (1:0) и опустился на четвертое место в группе «А». Южная Корея не смогла воспользоваться осечкой «Белых волков» и сыграла вничью с Ираном (0:0), в то время как Сирия победила Катар (3:1) и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей смогла подняться на третью позицию.

В предстоящей игре Узбекистан может рассчитывать на прямой выход на чемпионат мира, если сумеет победить Южную Корею, а Сирия проиграет на выезде Ирану. В случае победы Сирии, Узбекистан должен побеждать с разницей в три мяча, в зависимости от того, с каким счетом завершится матч Иран — Сирия.

Узбекистан может претендовать на попадание в плей-офф (3 место) и при ничейном результате, но для этого Сирия должна потерпеть поражение.

Китай имеет математические шансы на квалификацию, но только при поражениях Узбекистана и Сирии, а также победы Китая с определенной разницей забитых и пропущенных мячей.

Личные встречи

Узбекистан и Южная Корея проводили между собой 14 матчей. Узбекистан побеждал лишь раз — в 1994 году в полуфинале Азиатских игр. «Воины Тэджу», в свою очередь, выходили победителями в 10 встречах, 3 игры завершились вничью.

В первой игре азиатского отборочного турнира Узбекистан на выезде проиграл Южной Корее со счетом 2:1, хотя шел впереди после первого тайма.

Дата Матч Счет 15.11.2016 Южная Корея — Узбекистан 2:1 (0:1)

27.03.2015 Южная Корея — Узбекистан 1:1 (1:1) 22.01.2015 Южная Корея — Узбекистан 2:0 д.в. (0:0) 11.06.2013 Южная Корея — Узбекистан 1:0 (1:0) 11.09.2012 Узбекистан — Южная Корея 2:2 (1:1)

Южная Корея на этом турнире победила во всех домашних играх, кроме встречи с Ираном в последнем туре, однако ни разу не превзошла соперников в гостевых матчах.

Кадровые потери

В предстоящей игре не сможет принять участие нападающий Марат Бикмаев из-за перебора желтых карточек. У соперников полностью от травмы не смог восстановиться полузащитник «Суонси» Ки Сон Ён.

Все игры группы «А» стартуют в 20:00.