16 тысяч человек исключены из списка членов религиозно-экстремистских течений

Около 16 тысяч человек исключены из списков членов религиозно-экстремистских течений.

Около 16 тысяч граждан Узбекистана из более 17 тысяч, числившихся в списках членов религиозно-экстремистских течений, «вернулись к нормальной жизни», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Такие данные были озвучены 1 сентября в ходе встречи Президента Шавката Мирзиёева с руководством Управления мусульман Узбекистана, активистами махаллей и представителями государственных и общественных организаций в комплексе Хазрати Имам (Хастимам) в Ташкенте, где создается Центр исламской цивилизации.

Властями предпринимаются конкретные меры по решению социально-бытовых проблем таких граждан. Выделяются кредиты для открытия собственного дела. Порядка 9500 человек уже трудоустроены. Свыше 10 тысяч детей привлечены в разные кружки по науке, искусству, спорту, подготовке к разным профессиям.

«Мы все хорошо знаем, что в реализации этих дел есть ваша большая заслуга, религиозных деятелей, людей, имеющих большое уважение среди населения. За это вам отдельное спасибо», — сказал Президент Узбекистана, обращаясь к представителям духовенства и махаллинских комитетов.

1 сентября в Узбекистане отмечались 26-летие независимости и Курбан хайит. «То, что эти два события совпали — глубоко символично. У каждого народа есть свои священные праздники, но не все они их могут отмечать в мире и спокойствии. Поэтому мы должны беречь атмосфер согласия и взаимопонимания в стране», — процитировал главу государства телеканал.

В своей речи на праздновании Дня независимости Президент отметил: «Мы придаем большое значение возвращению к здоровой жизни тех, кто сбился с правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под влияние деструктивных идей и течений. Мы никогда не должны забывать одну жизненную истину: если мы не проявим великодушия к таким людям, считая их „плохими“, не протянем им руку помощи, они так и останутся изгоями общества».