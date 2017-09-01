Фото: president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа принял участие в торжествах, посвященных празднованию 26-летия независимости страны. Приводим основные цитаты из выступления главы государства.
«Двадцать шесть лет назад Первый Президент нашей страны, выдающийся государственный и политический деятель Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил государственную независимость Республики Узбекистан. С этого дня на карте мира появилось новое независимое и суверенное государство — Республика Узбекистан. В истории нашей Родины, насчитывающей тысячелетия, началась новая эпоха — эпоха свободы и независимости, национального возрождения и развития. Сегодня, анализируя пройденный нами за годы независимости трудный и вместе с тем славный путь, избранный нашим народом, мы можем с гордостью сказать, что, став хозяевами своей судьбы, за исторически короткий период достигли огромных успехов в обретении достойного места в мировом сообществе, обеспечении прав и свобод человека, возрождении национальной государственности и духовных ценностей, нашей священной религии, обычаев и традиций».
«Чтобы поднять на новый, более высокий уровень развитие нашей страны, мы приняли Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах… В Стратегии действий принцип „Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу“ определен одним из самых приоритетных направлений государственной политики… Сегодня хокимы всех уровней, руководители министерств и ведомств, органов прокуратуры, судебно-правовых органов, органов внутренних дел, депутаты и сенаторы, выезжая на места, отчитываются перед народом о своей деятельности. Проводя подворные обходы в каждой махалле, они изучают жизненные проблемы людей и в соответствии с законодательством оказывают практическую помощь в их решении».
«Мы отказались от традиционных подходов в размещении сельскохозяйственных культур и направляем инвестиции на производство экспортоориентированной продукции, что служит росту доходов наших дехкан и фермеров. В целях обеспечения устойчивого развития страны и исходя из принципа „Если народ богат, то и государство будет богатым и мощным“ сегодня создаются новые возможности и преференции для развития предпринимательства и кардинального улучшения деловой среды. Самое важное — всех нас радует, что для тысяч наших граждан, прежде всего молодежи, эта сфера становится источником дохода и благополучия за счет честного труда, прочным фундаментом повышения благосостояния народа».
«Осуществляется большая работа по улучшению сложившегося положения дел в социальных сферах, особенно в тех, которые вызывают у людей наибольшие нарекания, — здравоохранении, образовании, обеспечении населения природным газом, электроэнергией и питьевой водой, сфере коммунальных услуг, дорожном строительстве, деятельности органов внутренних дел… Жить заботами людей и впредь будет для нас главным критерием и самой важной задачей. Ведь люди хотят видеть результаты позитивных преобразований не в отдаленном будущем, а сегодня, пользоваться этими благами уже сейчас. Выполнение таких требований народа должно стать долгом каждого руководителя».
«Воспитание здорового и гармонично развитого поколения, целеустремленной и энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины, направить на это все свои знания и потенциал, — для нас жизненно важный, главный вопрос. Мы уверены, что Союз молодежи Узбекистана своей деятельностью обязательно оправдает наши надежды, в первую очередь подрастающего поколения… Кардинально меняется система школьного образования, восстанавливается 11-летнее общее среднее образование. В ряде регионов страны организуются новые высшие образовательные учреждения, научные и творческие центры. Увеличены квоты по приему в высшие учебные заведения. Восстанавливаются формы заочного и вечернего обучения в системе высшего образования. Также решается один из самых волнующих нас вопросов — основательно реформируется система дошкольного образования. Мы поставили перед собой задачу в предстоящие 3−4 года полностью охватить всех детей детсадовского возраста нашей страны воспитанием в этих образовательных учреждениях и обязательно добьемся этого».
«В нашей стране на основе новых подходов проводится целенаправленная работа по укреплению мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия в обществе, предотвращению угроз экстремизма и терроризма. Мы придаем большое значение возвращению к здоровой жизни тех, кто сбился с правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под влияние деструктивных идей и течений. Мы никогда не должны забывать одну жизненную истину: если мы не проявим великодушия к таким людям, считая их „плохими“, не протянем им руку помощи, они так и останутся изгоями общества. Чтобы не допустить этого, чтобы в нашем обществе укреплялась здоровая атмосфера, мы должны развивать духовную жизнь, вести активную работу по воспитанию молодежи, защищать ее от различных негативных влияний».
«Мы отдаем себе отчет в том, что проводимая нами огромная работа по всем этим направлениям — лишь начало качественно нового этапа реформ. Для достижения реальных результатов все мы должны добросовестно трудиться, не жалея сил и знаний, проявлять инициативу. Масштабы и глубина задач, которые мы ставим сегодня перед собой, требуют от нас в предстоящие два года мобилизации всех наших возможностей и потенциала. Этого ждет от нас наш народ. В центре нашего внимания постоянно будут оставаться упрочение мира и спокойствия в обществе, атмосферы взаимного уважения и согласия, дальнейшее укрепление наших Вооруженных Сил… Во внешней политике Узбекистана важнейшим направлением останется развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с государствами дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего с центральноазиатскими странами… С этой высокой трибуны я низко кланяюсь нашему мужественному и благородному народу, созидателю и творцу всех наших успехов, нашего великого будущего».
Вчера, 19:23