«Узбектелеком» подвел итоги развития услуг ШПД за первое полугодие 2017 года
АК «Узбектелеком» представила инфографику о развитии услуг широкополосного доступа в первом полугодии 2017 года.
Сегодня, 09:00
Технологии
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Компания «Узбектелеком», национальный оператор связи Узбекистане, подвела итоги развития услуг ШПД за первое полугодие 2017 года.
Главной стратегической задачей АК «Узбектелеком» является сохранение и увеличение доходов от услуги связи и дополнительных услуг.
Для обслуживания абонентов действует call-центр, который представляет собой единый центр обслуживания вызовов АК «Узбектелеком». Здесь более 350 сотрудников обрабатывают заявки абонентов в круглосуточном режиме.
Единый центр обслуживания вызовов АК «Узбектелеком» это:
- Объединение региональных центров обслуживания вызовов в единое информационное пространство.
- Распределенная обработка общего потока входящих вызовов под единым функциональным центром управления и коммутации.
- Интеллектуальная автоматизация обработки вызовов по различным справочно-информационным службам с территориально разнесенных ЦОВ.
- Независимость предоставления услуг от территориального расположения клиентов услуг с одинаковым, высоким уровнем качества.
- Высокая отказоустойчивость к ЧС.
- Гибкость в управлении и перераспределении входящей нагрузки.
АК «Узбектелеком» создает и расширяет возможности доступного и безграничного общения для жителей Узбекистана.
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