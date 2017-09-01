«Узбектелеком» подвел итоги развития услуг ШПД за первое полугодие 2017 года

АК «Узбектелеком» представила инфографику о развитии услуг широкополосного доступа в первом полугодии 2017 года.

Компания «Узбектелеком», национальный оператор связи Узбекистане, подвела итоги развития услуг ШПД за первое полугодие 2017 года.



Главной стратегической задачей АК «Узбектелеком» является сохранение и увеличение доходов от услуги связи и дополнительных услуг.

Для обслуживания абонентов действует call-центр, который представляет собой единый центр обслуживания вызовов АК «Узбектелеком». Здесь более 350 сотрудников обрабатывают заявки абонентов в круглосуточном режиме.

Единый центр обслуживания вызовов АК «Узбектелеком» это:

Объединение региональных центров обслуживания вызовов в единое информационное пространство.

Распределенная обработка общего потока входящих вызовов под единым функциональным центром управления и коммутации.

Интеллектуальная автоматизация обработки вызовов по различным справочно-информационным службам с территориально разнесенных ЦОВ.

Независимость предоставления услуг от территориального расположения клиентов услуг с одинаковым, высоким уровнем качества.

Высокая отказоустойчивость к ЧС.

Гибкость в управлении и перераспределении входящей нагрузки.

АК «Узбектелеком» создает и расширяет возможности доступного и безграничного общения для жителей Узбекистана.



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