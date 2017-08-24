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Шерзод Кудратходжаев.

Фото: МПК

«Международный пресс-клуб продолжает работу» — Шерзод Кудратходжаев

Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев заявил, что клуб продолжает свою работу, которая «никогда не прекращалась».

Сегодня, 17:36   Общество  

Председатель Международного пресс-клуба (МПК) Шерзод Кудратходжаев на своей Facebook-странице в четверг сообщил, что клуб «продолжает свою работу, которая никогда не прекращалась».

Сообщение стало ответом на опубликованную рядом СМИ информацию о критике работы клуба премьер-министром Узбекистана и якобы принятом решении об отмене прямых трансляций заседаний МПК по телевидению.

«На основании одного частного случая строятся различные инсинуации и недвусмысленные интерпретации, которые, к сожалению, выходят за рамки деятельности Международного пресс клуба и [Национальной] телерадиокомпании», — написал Шерзод Кудратходжаев.

«Премьер-министр Узбекистана [Абдулла] Арипов оказал и продолжает оказывать самое активное содействие в организационных вопросах при создании и деятельности МПК, — поделился журналист. — Однако рабочие процессы не всегда проходят гладко и ровно. Из подобных частных случаев абсолютно неправильно делать глобальные выводы о прекращении демократических преобразований и ущемлении свободы слова в нашей стране».

Мероприятие, вызвавшее активное обсуждение в интернете, имело локальный характер, и его «нельзя экстраполировать на все события, происходящие в нашем обществе», — подчеркнул Шерзод Кудратходжаев.

Международный пресс-клуб был зарегистрирован в качестве негосударственной некоммерческой организации в апреле. На его заседаниях, в последнее время транслируемых в прямом эфире, выступают министры, хокимы, представители различных организаций и компаний, а также международных структур.

Текст: «Газета.uz»      2 079

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