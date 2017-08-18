Фестиваль «Волшебство танца» пройдет в Хиве

Фото: uzbektourism.uz
С 7 по 9 сентября в комплексе «Ичан Кала» в Хиве состоится очередной международный фестиваль «Волшебство танца», сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.
В мероприятии будут участвовать популярные местные и иностранные танцевальные группы. Гости увидят все разнообразие национальных танцев и получить мастер-класс.
В рамках фестиваля пройдут фотовыставка «История искусства танца Узбекистана», выставка работ ремесленников, выступления кукольных театров, показ национальной одежды, фестиваль национальных блюд и национальные игры.
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