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Фото: uzbektourism.uz

Фестиваль «Волшебство танца» пройдет в Хиве

Международный фестиваль «Волшебство танца» пройдет в комплексе «Ичан Кала» в Хиве.

Сегодня, 17:32   Общество  

С 7 по 9 сентября в комплексе «Ичан Кала» в Хиве состоится очередной международный фестиваль «Волшебство танца», сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

В мероприятии будут участвовать популярные местные и иностранные танцевальные группы. Гости увидят все разнообразие национальных танцев и получить мастер-класс.

В рамках фестиваля пройдут фотовыставка «История искусства танца Узбекистана», выставка работ ремесленников, выступления кукольных театров, показ национальной одежды, фестиваль национальных блюд и национальные игры.

Текст: «Газета.uz»      214
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