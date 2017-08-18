Фестиваль «Волшебство танца» пройдет в Хиве

Международный фестиваль «Волшебство танца» пройдет в комплексе «Ичан Кала» в Хиве.

С 7 по 9 сентября в комплексе «Ичан Кала» в Хиве состоится очередной международный фестиваль «Волшебство танца», сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

В мероприятии будут участвовать популярные местные и иностранные танцевальные группы. Гости увидят все разнообразие национальных танцев и получить мастер-класс.

В рамках фестиваля пройдут фотовыставка «История искусства танца Узбекистана», выставка работ ремесленников, выступления кукольных театров, показ национальной одежды, фестиваль национальных блюд и национальные игры.