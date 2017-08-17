Процесс оформления загранпаспорта будет «максимально автоматизирован»

Директор Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев рассказал «Газете.uz» подробности о внедрении паспорта для выезда за границу. Накануне Президент Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил введение с 1 января 2019 года заграничного паспорта и отмену стикера разрешительной записи для выезда за границу с этой же даты. Для интервью использовались вопросы, заданные читателями в комментариях.

— Паспорт гражданина Республики Узбекистан образца 2011 года является биометрическим. Почему его просто нельзя признать заграничным и отменить разрешительный стикер?

— По результатам изучения межведомственной рабочей группы, сформированной из специалистов непосредственно задействованных в процессе министерств и ведомств, было установлено, что практически во всех странах мира используются два типа документов: один для внутреннего обращения, другой — для внешнего. Внутренний документ — в виде паспорта или ID-карты. Для выезда за границу обязательно используется паспорт в виде книжного буклета.

В настоящее время практически все население республики обеспечено биометрическими паспортами. В 2011 году все это делалось в соответствии с международными стандартами, однако порядок выезда предусматривал именно вклейку выездного стикера (дающего разрешение на выезд в течение двух лет — ред.). Ни в одном государстве нет такого, что в паспорт вклеивается дополнительная разрешительная запись.

Можно ли использовать внутренние паспорта в качестве заграничных? Нельзя. Это основной документ, удостоверяющий личность и гражданство. Независимо от того, есть ли у гражданина судимость или какие-то запреты наложены, государство должно обеспечить его документом, удостоверяющим личность, — это паспорт.

Если отменить стикер и сделать действующий паспорт выездным документом, то все население автоматически стало бы обладателем выездных документов. Нигде в мире это не практикуется.

Паспорт является документом безопасности как для гражданина, так и для государства. Для чего вводятся визы? Чтобы обеспечить безопасность каждого государства. И перед выпуском гражданина за рубеж мы берем на себя ответственность, что ему можно доверять и выдавать визу. Это в рамках международного опыта.

С введением нового документа народ никаких неудобств не испытает. Как люди пользовались своими паспортами, так и будут пользоваться.

Рабочей группой была проведена серьезная работа в части изучения миграционных потоков — в какие государства больше всего едут наши граждане. Исходя из этого и определен срок — 1 января 2019 года, чтобы в подразделениях Министерства внутренних дел не было ажиотажа.

Важно, что весь процесс будет максимально автоматизирован. На базе биометрической паспортной системы создана огромная инфраструктура, включающая всех участников проекта — Министерство иностранных дел, все территориальные подразделения внутренних дел.

На базе биометрической паспортной системы создана база физических лиц, этой базой пользуется система электронного правительства. Пользователь, зарегистрировавшийся в системе электронного правительства, в обязательном порядке проходит идентификацию в этой базе. Точно такая же система будет в пункте сбора данных — территориальном подразделении миграции и оформления гражданства.

В действующей системе стикеры разрешительной записи выдаются в Ташкенте в районных подразделениях, а в областях — только в областных центрах. Человек, живущий в 200 км от центра, вынужден приехать и отстоять очередь. Чтобы исключить эти проблемы, они учитываются в разработке проекта положения о паспортной системе и порядке выезда за границу. Для получения заграничного паспорта человек сможет обратиться по месту постоянной прописки, там будут решаться все вопросы.

Известно, что раньше было много волокиты со справками. Теперь внедряется система «единого окна» — человек пришел и сдал заполненную анкету. Все будет проверяться на месте, ничего не надо будет собирать, представитель госоргана сам этим займется.

До конца года МВД совместно с ГЦП должно подготовить проект положения о паспортной системе и порядке выезда за границу. В нем будут оговорены все сроки. Система будет реализована на базе действующей биометрической системы, она показала свою эффективность, и на сегодняшний день все госорганы пользуются ею — система электронного правительства, таможня, МВД, Минюст, ЗАГСы.

Прорабатывается вопрос подачи заявлений через интернет. В систему будут внедрены электронные очереди и электронные платежи.

Для реализации проекта ГЦП предстоит провести соответствующие организационно-технические мероприятия, связанные с разработкой системы, внедрением, изготовлением образцов документов, заказом буклетов. К 1 декабря 2018 года все должно быть готово.

— На сколько лет будет выдаваться паспорт?

— На 10 лет. В указе Президента об этом не говорится, но сроки предварительно определены.

Мы изучили опыт 29 государств — стран Азии, Европы, Америки, СНГ. Из 29 стран в 24 паспорт выдается на 10 лет. На детский паспорт срок меньше. У нас тоже будет детский паспорт, до 16 лет будет выдаваться на срок до 5 лет. Почему такие условия? Человек физиологически меняется, поэтому сроки паспорта другие. Для детей до одного года паспорт выдается на два года. В течение двух лет ребенок будет уже совсем другим.

С внедрением новой системы должна быть решена главная задача — идентифицировать человека при пересечении границы, в том числе для борьбы с разными угрозами, к примеру, торговлей людьми.

Если говорить о сроках оформления паспорта, то сейчас рассмотрение документов занимает 15 дней, с внедрением новой системы срок будет сокращен до 10 дней.

По международному опыту: в изученных 29 странах срок получения паспорта — от 10 до 60 дней. Мы, как видите, взяли самый короткий срок.

— Как будет выглядеть новый паспорт? Сколько в нем будет страниц?

— Будет разработан новый дизайн. Государственный центр персонализации разработает бланк. Он, естественно, будет отличаться от действующего документа. При определении количества листов мы исходили из международного опыта и использовали статистику — сколько раз человек выезжает, сколько раз меняет паспорт из-за того, что в нем закончились страницы. Таких людей немного.

В мире количество листов в таком документе — в пределах 50. В нашем паспорте будет 48 листов — на 12 больше, чем в действующем.

— Что понадобится для получения загранпаспорта?

— Анкета установленной формы. Прорабатывается электронный способ подачи заявки на выпуск паспорта, понадобятся только отпечатки пальцев и фотография. В целом, система получения паспорта будет максимально упрощена.

— Но ведь фотографии и отпечатки пальцев уже есть в базе.

— Да, и этот вопрос прорабатывается. Мы хотим максимально упростить процедуры сбора и оформления, чтобы создать удобства для населения.

— Значит, до 1 декабря 2018 года будут внедрены заявки по интернету и электронные очереди?

— Да. В нынешней системе есть бюрократические явления. С вводом новой системы каждый шаг документа будет контролироваться. Заявитель сам по идентификационному номеру на сайте dpm.uz сможет узнавать, когда изготовлен паспорт, находится ли он на проверке или персонализирован. Таким образом мы исключаем коррупционные факторы и бюрократический подход.

— Будет ли возможность получить загранпаспорт по ускоренной процедуре, уплатив больший размер пошлины?

— Этот вопрос мы также рассматриваем. Есть много факторов, которые стоит учесть, в том числе вопрос социальной защиты населения. Например, если человек болен и ему срочно нужно выезжать, в этом случае он может получить паспорт ускоренно. Механизм будет создан.

— Есть ли необходимость в двух биометрических паспортах? Возможно, есть смысл со временем отказаться от внутреннего паспорта, перейдя на выдачу ID-карт?

— В будущем все так и будет. Почему мы сейчас оставили нынешний паспорт? Если сейчас все менять, будет нагрузка на население.

Есть, к примеру, институт прописки и другие учетные записи. Куда бы вы ни пошли, везде у вас спросят документ и проверят учетную запись — нотариус, больница, правоохранительные органы.

Можно для всего этого использовать ID-карту, но пока это будет очень дорого для республики, ведь нужно будет создать инфраструктуру, обеспечить ее оборудованием и связью.

Вопрос о гражданах, которые живут за границей. Те, кто получили биометрические паспорта, если они находятся за рубежом — в визовых и безвизовых странах этот паспорт будет действовать до конца срока действия.

Граждане, получившие выездной стикер в декабре 2018 года, смогут выезжать с биометрическим паспортом образца 2011 года до окончания срока действия стикера.

— Сколько будет стоить получение загранпаспорта?

— Это будет зависеть от себестоимости документа. Финансово-экономический блок страны должен сделать расчеты. Больше или меньше одного минимального размера заработной платы? Предполагаю, что больше. В странах, опыт которых мы изучали, стоимость загранпаспорта — более 50−70 долларов.

Изготовление загранпаспортов будет происходить в Узбекистане, все технологии локализованы. Мы закупим лишь чипы и операционную систему, но и разработка будет местная.

Очередей не будет. Произведены расчеты приблизительного количества граждан, которым потребуются загранпаспорта. Возможно, в первые дни будет какой-то ажиотаж. Но оборудование и технологии, которые у нас есть, справятся.