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Фото: «Газета.uz»

Загранпаспорта вводятся с 1 января 2019 года

Биометрические паспорта для выезда за границу будут введены в действие с 1 января 2019 года.

Сегодня, 16:18   Политика  

Президент Узбекистана утвердил введение в действие с 1 января 2019 года биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу. Оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу отменяется с этой же даты. Текст указа опубликован на сайте телеканала «Узбекистан 24».

Указ принят в целях «создания благоприятных условий для населения, исключения бюрократической составляющей и фактов проявления коррупции при оформлении документов для выезда за границу», а также увеличения срока действия проездного документа и максимального упрощения прохождения гражданами паспортного контроля в пунктах пропуска государственной границы.

Документом установлено, что действующий биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца, и используется на территории Узбекистана.

Граждане Узбекистана могут выезжать из страны на территорию государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего биометрического паспорта образца 2011 года до 1 января 2021 года.

Для въезда в страны с визовым режимом можно использовать действующий биометрический паспорт до истечения срока действия имеющегося в нем стикера разрешительной записи для выезда за границу.

Приемом граждан, сбором данных и формированием электронной заявки на получение биометрического паспорта для выезда за границу и последующей выдачей персонализированного документа займутся подразделения миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел, Консульское управление Министерства иностранных дел и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.

Государственный стандарт биометрического паспорта для выезда за границу будет утвержден Кабинетом Министров до 1 декабря 2017 года.

До 1 января 2018 года на утверждение будет внесена новая редакция положения о паспортной системе и порядке выезда за границу граждан Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      9 282
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