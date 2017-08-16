Мобильные операторы перейдут на сумовую тарификацию до 1 июля 2018 года

Мобильные операторы Узбекистана должны пересмотреть свои биллинговые системы для перехода на сумовую тарификацию до 1 июля 2018 года.

Мобильные операторы Узбекистана до 1 июля 2018 года перейдут на тарификацию услуг в национальной валюте сум. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду рассказал исполняющий обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

«Когда мы поставили эту задачу перед мобильными операторами, они сообщили о проблеме пересмотра своих биллинговых систем. Поэтому был определен срок — до 1 июля следующего года все они должны организовать сумовые тарифы», — подчеркнул он.

Генеральный директор Unitel Дмитрий Шуков сообщил о готовности Beeline к переходу на сумовую тарификацию, но вместе с тем отметил, что абоненты и ранее платили в сумах. «Если быть до конца честными, то абоненты-то все равно платят нам сумы. Так называемый долларовый тариф используется для калькуляции. По факту, как и за все услуги на территории Узбекистана, используется только одна валюта — узбекский сум», — добавил Шуков.

Шерзод Шерматов также коснулся темы переносимости телефонных номеров («мобильное рабство»). «Это процедура, которая требует инвестиций. Для включения этой услуги всесторонне изучается экономическое обоснование. Проводятся встречи с компаниями. При внедрении данной возможности будут учитываться экономическая целесообразность и социальная полезность данной услуги. Еще рано говорить о сроках, поскольку это требует точных расчетов», — отметил глава Мининфокома.

Дмитрий Шуков привел неудачный опыт России во введении требования для операторов обеспечивать переносимость телефонных номеров по желанию абонентов. «В России этому придавали очень много, на мой взгляд, излишнего внимания. Это требует огромных инвестиций, это не очень простая процедура. Если смотреть на Узбекистан, то нужно потратить десятки миллионов долларов. Всего суммарно (в России) сменили номер 5−8% абонентов. Получилось, что игра совершенно не стоила свеч», — сказал гендиректор Unitel.



В настоящее время в Узбекистане количество абонентов мобильной связи достигло 21,5 млн человек — на 1,5 млн больше, чем в 2014 году.