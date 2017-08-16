Вступительные тестовые испытания в вузы в следующем году должны полностью измениться, сообщил и. о. министра по развитию ИТ и коммуникаций Шерзод Шерматов.

Правительство и Государственный центр тестирования работают над коренным изменением системы вступительных тестовых испытаний. Результаты можно будет увидеть уже в следующем году, заявил на заседании Международного пресс-клуба в среду исполняющий обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

Традиционно 1 августа в день экзаменов в вузы мобильные операторы Узбекистана объявляют о проведении профилактических работ, во время которых услуги SMS и мобильного интернета недоступны. Отвечая на вопрос, не пора ли использовать современные технологии или «глушилки» вместо «блокировки услуг по всей республике», Шерзод Шерматов сказал следующее:

«Вопрос правильный. Я был ректором Университета Инха в Ташкенте (в 2014−2016 годах). Четыре года мы проводим экзамены в этом вузе. Вы когда-нибудь слышали, чтобы из-за интернета или его отсутствия, шпаргалок, телефона в учебное заведение поступил „неправильный“ кандидат? Нельзя связывать [проведение вступительных экзаменов с отключением мобильных услуг]».

На встрече с представителями интеллигенции 3 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике нынешнюю систему вступительных экзаменов. Он поручил исключить тестовые вопросы для вузов в направлениях культуры, искусства и творчества.

«Поставлена задача, чтобы к следующим экзаменам ответы на вопросы выходили сразу же [после прохождения тестов]», — отметил Шерзод Шерматов.