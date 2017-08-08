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Азиз Абдухакимов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Азиз Абдухакимов стал главой Госкомтуризма

Президент назначил Азиза Абдухакимова главой Госкомитета по развитию туризма.

Сегодня, 09:46   Политика  

Азиз Абдухакимов назначен председателем Государственного комитета по развитию туризма. Указ об этом 7 августа подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

До этого назначения Азиз Абдухакимов работал министром занятости и трудовых отношений.

Предыдущий руководитель Госкомтуризма Анвар Шарапов освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

Азиз Абдухакимов (1974 года рождения) с лета 2014 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения, которое в феврале 2016 года было преобразовано в Министерство труда, а в мае текущего года — в Министерство занятости и трудовых отношений.

Ранее работал председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

Госкомтуризм был образован в декабре 2016 года на базе Национальной компании «Узбектуризм».

Текст: «Газета.uz»      4 451
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