Президент создал экспертную комиссию по реформированию налоговой системы

Постоянно действующая экспертная комиссия будет готовить предложения по приведению налоговой системы Узбекистана в соответствие с принятой в развитых странах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распоряжением от 20 июля образовал постоянно действующую экспертную комиссию по совершенствованию налоговой системы республики.

Основными задачами комиссии, которая будет проводить заседания минимум раз в месяц, определены изучение международной практики налогообложения и выработка предложений по «приведению налоговой системы республики в соответствие с принятой в развитых странах мира, понятной для иностранных инвесторов и стимулирующей их к инвестированию в экономику Узбекистана».

Среди других задач — системный мониторинг реализации налоговой политики, выявление имеющихся недостатков и узких мест, разработка конкретных предложений по оптимизации налоговой системы, включая «распределение налогов на общегосударственные и местные, совершенствование упрощенного порядка налогообложения, повышение роли налогов в стимулировании предпринимательской деятельности, энергосбережения, повышения отдачи от имеющихся ресурсов, бережного отношения к земельно-водным ресурсам и окружающей природной среде».

Комиссия займется изучением влияния сложившегося уровня налогового бремени на показатели эффективности деятельности хозсубъектов, финансовую устойчивость предприятий, состояние взаиморасчетов в экономике, динамику дебиторской и кредиторской задолженности с подготовкой соответствующих предложений.

Она также будет прорабатывать методические вопросы определения налогового потенциала регионов, укрепления доходной базы бюджетов всех уровней, усиления заинтересованности финансовых и налоговых органов, а также местных органов власти в расширении налогооблагаемой базы и повышении собираемости налогов.

Комиссия должна готовить предложения по оптимизации системы и совершенствованию порядка формирования государственных целевых фондов, обратив особое внимание на «поэтапный отказ от оборотных обязательных отчислений», а также по максимальному упрощению налоговых процедур, оптимизации форм налоговой отчетности и периодичности ее представления, сокращению времени и затрат на ее составление.

В задачи комиссии также вошли глубокий и предметный анализ практики налогового администрирования, подготовка предложений по его упрощению, широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий, полному переходу на бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков, оказанию им методической помощи и усилению профилактической работы, эффективному внедрению системы налогового мониторинга, повышению открытости и прозрачности деятельности налоговых органов, укреплению доверия к ним со стороны хозсубъектов и населения, обеспечению таким образом наиболее полного охвата налогоплательщиков, вывода из тени и легализации предпринимательской деятельности и источников доходов.

Экспертной комиссии предоставлено право привлекать к работе специалистов министерств, ведомств, хозяйственных объединений и организаций, а также независимых экспертов, в том числе зарубежных. Члены комисси также могут направляться в другие страны для «детального изучения международного передового опыта налогообложения и выработки соответствующих предложений по внедрению его в республике».

Напомним, 18 июля Президент подписал указ о коренном совершенствовании налогового администрирования в стране.