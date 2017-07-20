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Фото: jizzax.uz

Бюст Шарафа Рашидова открыт на его родине

Бюст Шарафа Рашидова открыли его дочь Сайёра Рашидова и хоким Джизакской области Улугбек Узоков.

Сегодня, 22:14   Общество  

В центре Шараф-Рашидовского района Джизакской области (бывший Джизакский район, переименован в конце прошлого года) открыт бюст Шарафа Рашидова, сообщило УзА.

Бюст на площади районного центра открыли дочь Шарафа Рашидова Сайёра Рашидова и хоким Джизакской области Улугбек Узоков. Представители государственных и общественных организаций, а также родные Шарафа Рашидова возложили венки к подножью памятника.

27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова.

В Джизаке в настоящее время создается мемориальный дом-музей, готовятся к изданию сборник избранных произведений, книга памяти «Выдающийся сын нашего народа», создается документальный фильм о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова.

Текст: «Газета.uz»      3 878
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