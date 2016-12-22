Джизакский район будет назван в честь Шарафа Рашидова

Фото: parliament.gov.uz
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на своем заседании приняла постановление о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова.
Как сообщила информационная служба нижней палаты парламента, предложение об этом было внесено в парламент Кабинетом Министров страны.
Шараф Рашидов (1917−1983) — партийный и государственный деятель, на протяжении 24 лет (1959−1983) руководивший Узбекской ССР.
Решение о переименовании района основано на предложениях общественности, а также с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.
Постановление направлено для одобрения в Сенат (верхнюю палату парламента).
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Комментарии
Все правильно Рашидов оставил глубокий след в истории Узбекистана , а вот Хамза получается не оставил !!? А как же ЗРУ -303 от 12.10.2011 “О найминовании геогоафиеских объектов“ в соответствии с которым "Присвоение областям, районам, городам, поселкам, кишлакам, аулам, населенным пунктам имен людей, а также присвоение им наименований в честь исторических событий, как правило, не допускается. Заметьте это часть третья ,статьи четвертой приведенного закона, и оговорки как в части четвертой данной статьи которая позволива перейминовать Хамзинский район там нет. Получается решение незаконно! Вот один из примеров пробела в законодательстве или коллизии в законодательстве