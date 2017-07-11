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Фото: Пресс-служба Элбека Шукурова

Союз молодежи Ташкента возглавил Элбек Шукуров

Руководителем Союза молодежи Ташкента избран депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Элбек Шукуров.

Сегодня, 14:15   Политика  

Лидером Ташкентского кенгаша Союза молодежи Узбекистана избран Элбек Шукуров — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса и заместитель председателя Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи. Об этом сообщила его пресс-служба.

В соответствии с указом Президента от 5 июля, лидер Ташкентского кенгаша Союза молодежи является советником хокима столицы по вопросам молодежи, а его статус приравнивается к статусу первого заместителя хокима.

Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Общественном движении молодежи «Камолот», проработав в течение нескольких лет на разных должностях, в том числе председателем Ташкентского городского Кенгаша организации.

Текст: «Газета.uz»      1 239
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