Союз молодежи Ташкента возглавил Элбек Шукуров

Лидером Ташкентского кенгаша Союза молодежи Узбекистана избран Элбек Шукуров — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса и заместитель председателя Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи. Об этом сообщила его пресс-служба.

В соответствии с указом Президента от 5 июля, лидер Ташкентского кенгаша Союза молодежи является советником хокима столицы по вопросам молодежи, а его статус приравнивается к статусу первого заместителя хокима.

Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Общественном движении молодежи «Камолот», проработав в течение нескольких лет на разных должностях, в том числе председателем Ташкентского городского Кенгаша организации.