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Фото: Мухаммад Фозили

Установлен памятник Михаилу Массону и Галине Пугаченковой

Памятник академикам Михаилу Массону и Галине Пугаченковой на Домбрабадском кладбище был создан на благотворительные пожертвования.

Сегодня, 16:19   Общество  

10 июля на Домбрабадском кладбище Ташкента был открыт памятник академикам Михаилу Массону и Галине Пугаченковой. Об этом «Газете.uz» сообщили в Международном благотворительном фонде «Олтин мерос».

Ташкентское областное управление фонда приступило к созданию памятника на могилах ученых в апреле. Автором проекта выступил главный архитектор фонда Мухаммад Фозили. На создание монумента из гранита и мрамора фонд собрал 30 млн сумов благотворительных пожертвований.

Михаил Массон — археолог и историк-востоковед. В 1936—1938 годах проводил раскопки кушанского и средневекового Термеза, руководил раскопками парфянских античных городищ Нисы и Мерва. Его исследования были посвящены закономерностям развития Самарканда, Бухары, Ташкента и других городов, истории денежного хозяйства и горного дела, архитектуре, эпиграфике и исторической географии Центральной Азии.

Галина Пугаченкова — археолог и искусствовед. С 1940-х годов участвовала в археологических раскопках на территориях современного Узбекистана, Туркменистана и Афганистана. В ее монографиях были с искусствоведческой точки зрения описаны найденные архитектурные сооружения времен Парфянского царства и Древней Бактрии, городища Дальверзин-Тепе и Кампыр-Тепе.

Текст: «Газета.uz»      20
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