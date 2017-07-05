Президент назначил нового министра ЖКО

Указом Узбекистана Шавката Мирзиёева от 5 июля на должность министра жилищно-коммунального обслуживания назначен Музаффар Салиев. Об этом сообщается на сайте главы государства.

До этого он работал заместителем министра обороны по работе с личным составом.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания было создано указом руководителя страны в апреле. Первый министр Эркин Искандаров освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

На совещании, проведенном Президентом 4 июля, говорилось о «серьезных недостатках», допущенных руководством министерства.