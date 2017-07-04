Президент требует прекратить поверхностные реформы в банковской сфере

Президент провел совещание, на котором обсуждены проблемы в экономике, банковской сфере, ЖКХ, транспорте, строительной и других отраслях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля провел совещание, посвященном результатам работы в первом полугодии правительственного комплекса по вопросам коммунальных услуг, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии, а также комплекса по вопросам экономического развития, структурных преобразований, инвестиций, реформирования банковской и финансовой систем, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон. Об этом сообщило УзА.

При обсуждении деятельности новых и преобразованных министерств и ведомств глава государства указал на серьезные недостатки, допущенные руководителями Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Государственного комитета по инвестициям и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства. Поручено принять скорейшие меры по укомплектованию вакантных мест высококвалифицированными специалистами.

Отмечены недостатки и упущения, допущенные Государственным комитетом по архитектуре и строительству, компаниями «Узкурилишматериаллари», «Узмонтажмахсускурилиш», «Узшахаркурилишинвест», Республиканским дорожным фондом, банками «Кишлок курилиш банк» и «Ипотека-банк».

Подчеркнуты несоответствие занимаемой должности руководителя Узбекского агентства по автомобильному и речному транспорту и необходимость коренного пересмотра деятельности данного агентства.

Организация деятельности министерств экономики и финансов, а также Государственного налогового комитета названа неудовлетворительной.

Президент отметил, что руководители министерств, ведомств, компаний и хозяйственных объединений должны сделать выводы из недавних отставок глав компаний «Узбекозиковкатхолдинг» и «Узагроэкспорт», а также ассоциации «Узбекчармпойабзали».

Глава государства подчеркнул, что несмотря на множество постановлений по стимулированию малого бизнеса преграды на пути развития предпринимательства остаются. Он поручил всесторонне проанализировать проблемы в сфере предпринимательства и разработать на основе международного опыта предложения, реализация которых даст мощный импульс развитию малого бизнеса, частной собственности и предпринимательства.

Шавкат Мирзиёев также поручил прекратить практику формального, поверхностного реформирования банковско-финансовой системы и превратить ее в сферу, работающую на основе современных методов.

«Коммерческие банки, оказывая самые современные услуги, должны обладать необходимым потенциалом, чтобы быть привлекательными для каждого клиента, конкурировать за него», — сказал глава государства.