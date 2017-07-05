Правительственная делегация Узбекистана посетила Иссык-Кульскую область

Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Анваром Насыровым приняла участие в запуске первого сезонного чартерного рейса Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» по маршруту «Ташкент-Тамчи-Ташкент», сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках посещения Иссык-Кульской области Кыргызстана 4 июля прошла встреча с кыргызской делегацией, которую возглавляла первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова.

«Всестороннее развитие и дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном являются одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Кыргызской Республики», — отметила Динара Кемелова. По ее словам, это ярко проявилось «во время всех последних встреч на высшем и высоком уровнях, в том числе между представителями приграничных областей в городах Андижан, Ош, Фергана, Джалал-Абад».

Подчеркивалось, что достигнутый уровень двусторонних отношений является результатом встречи президентов Узбекистана и Кыргызстана 24 декабря 2016 года в Самарканде, которая задала тон тесному взаимодействию и взаимной помощи для дальнейшего процветания двух соседних государств и народов.

Во встрече участвовали посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, первый заместитель председателя Государственного комитета по развитию туризма Равшан Усманов, заместитель министра культуры Камол Акилов и заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Ботир Асадов.

Делегация Узбекистана также провела переговоры со старшим вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Амангельды Давлетовым и заместителем министра культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым.