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Фото: «Газета.uz»

НАК начала выполнять чартерные рейсы на Иссык-Куль

Национальная авиакомпания будет выполнять чартерные рейсы Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент до 29 августа.

Сегодня, 11:53   Экономика  

4 июля Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выполнила пассажирский чартерный рейс Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент, сообщила пресс-служба НАК.

Чартерные полеты по этому маршруту будут осуществляться по 29 августа на авиалайнерах Boeing-757 один раз в неделю по вторникам.

Договоренность о выполнении чартерных рейсов на Иссык-Куль была достигнута в ходе прошедшей в апреле встречи руководства НАК и представителей Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Текст: «Газета.uz»      1 798

Комментарии

  • Diana Mustafaeva 04 июля 2017 13:01

    Кто-нибудь знает цену билета? Взрослый и детский 3 года. Спасибо заранее.


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