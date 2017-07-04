НАК начала выполнять чартерные рейсы на Иссык-Куль

Фото: «Газета.uz»
4 июля Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выполнила пассажирский чартерный рейс Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент, сообщила пресс-служба НАК.
Чартерные полеты по этому маршруту будут осуществляться по 29 августа на авиалайнерах Boeing-757 один раз в неделю по вторникам.
Договоренность о выполнении чартерных рейсов на Иссык-Куль была достигнута в ходе прошедшей в апреле встречи руководства НАК и представителей Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.
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Комментарии
Кто-нибудь знает цену билета? Взрослый и детский 3 года. Спасибо заранее.